LMP: Charros de Jalisco comienza con victoria ante Tucson

Con un rally de cuatro carreras en la tercera entrada, los Charros de Jalisco consumaron el triunfo ante Tucson Baseball Team en el primer juego de la serie que se disputó en el Estadio Panamericano. La novena de Benjamín Gil presentó batazos oportunos para superar sin inconveniente al equipo de Arizona.

Jalisco madrugó la serpentina de Jorge Sauceda, luego de que Mateo Gil conectara un sencillo productor que le permitió a Billy Hamilton timbrar en la parte baja de la primera entrada. Sin embargo, Tucson logró emparejar la situación para la parte alta del tercer inning con un batazo de Marcos Valenzuela que impulsó a Ramón Mendoza al plato.

No obstante, los visitantes no contaban que los caporales enfundados en un brilloso uniforme blanco presentarían una ofensiva letal con un rally de cuatro anotaciones. El primero que comenzó con el festín fue Bligh Madris con un doble que llevó a Jared Serna a tierra prometida.

Después, se sumó Julián Ornelas para batear un sencillo que le permitió a Madris sellar su anotación de la noche. Pero lo que finiquitó a la escuadra foránea fueron sus propios errores, luego de que Reynaldo Rodríguez conectara un imparable que aprovechó Mateo Gil para ampliar la ventaja, pero tras una equivocación en el fildeo de Tucson, Ornelas también tocó el plato.

Para el primer turno del cuarto rollo, José Ureña se presentó a batear con la intención de meter a su equipo al juego y no defraudó, ya que superó el pitcheo de Ronald Medrano con un cuadrangular que recortó distancia. Sin embargo, no fue suficiente para arrebatarle la superioridad a Jalisco.

Tras cinco entradas y dos tercios de labor, Medrano cedió su lugar con registro de seis imparables, dos anotaciones, un par de pasaportes y cuatro abanicados. A su relevo vino Stephen Gonsalves, quien en una entrada completa contuvo a la ofensiva rival para irse limpio del juego.

Sin embargo, Mario Meza no pudo replicar lo hecho por su compañero y, bajo su responsabilidad, el equipo de Arizona acumuló otra carrera gracias a que Gaige Howard bateó un sencillo por jardín derecho para que Jesús Fabela llegara a salvo a home.

Para los bateadores albiazules representó todo un reto superar al bullpen de Tucson, por lo que ya no pudieron sumar más anotaciones en el resto del juego; mientras que, Trevor Clifton fue el encargado de bajar la cortina para que los Charros se reencontraran con la victoria, tras tres derrotas seguidas.

Este sábado 15 de noviembre, la serie continuará en el Estadio Panamericano con el segundo juego entre Charros y Tucson, mismo que comenzará a las 18:00 horas.

CT