Futbol hoy 15 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este sábado 15 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 15 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Tepatitlán FC | 17:00 horas | Hi! Sports TV, Disney+ Premium |
  • Irapuato vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy sábado 15 de noviembre de 2025 – Amistoso EN VIVO

  • Brasil vs Senegal | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Estados Unidos vs Paraguay | 16:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • México vs Uruguay | 19:00 horas | TUDN, aztecadeportes.com, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • LA Galaxy vs América | 21:15 horas | TUDN, ViX Premium |

Partidos hoy sábado 15 de noviembre de 2025 – Eliminatorias FIFA Copa Mundial 2026 EN VIVO

  • Kazajistán vs Bélgica | 08:00 horas | SKY Sports |
  • Georgia vs España | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Turquía vs Bulgaria | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Chipre vs Austria | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Liechtenstein vs Gales | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Eslovenia vs Kosovo | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Bosnia vs Rumanía | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Dinamarca vs Bielorrusia | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Grecia vs Escocia | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Suiza vs Suecia | 13:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 15 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Corea del Sur vs Inglaterra | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Senegal vs Uganda | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Italia vs República Checa | 07:00 horas | ViX Premium |
  • Japón vs Sudáfrica | 07:30 horas | ViX Premium |
  • Alemania vs Burkina Faso | 08:45 horas | ViX Premium, TUDN |
  • Venezuela vs Corea del Norte | 09:15 horas | ViX Premium |
  • Croacia vs Uzbekistán | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Austria vs Túnez | 09:45 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

