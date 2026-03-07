Antes de enfrentarse a Estados Unidos, considerado el equipo más fuerte del grupo B, la Selección Mexicana tiene la obligación de conseguir su segunda victoria consecutiva en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuando se mida ante Brasil, con la intención de acercarse a su primer objetivo: asegurar el boleto a los Cuartos de Final de la competencia.

México comenzó el certamen de selecciones de manera muy positiva. Logró su primer triunfo en un debut de Clásico Mundial, tras vencer contundentemente a Gran Bretaña por 8-2, pero más allá del resultado, lo importante para los dirigidos por Benjamín Gil fue la forma en que lo consumaron porque, pese a que existieron momentos apremiantes durante el encuentro, los peloteros nunca bajaron los brazos y mostraron su calidad tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Contra los británicos no hubo un jugador que destacara por encima del resto, ya que todo el equipo contribuyó para ganar el juego. Alejandro Kirk demostró su liderazgo desde la batería; Jonathan Aranda se presentó oportuno con el batazo de cuatro esquinas que rompió con la tónica de un duelo reñido; mientras que, Randy Arozarena y Joey Ortiz realizaron jugadas defensivas para frenar los ataques del rival. Por su parte, Javier Assad, desde la lomita, sentó las bases con una apertura sobresaliente.

Por ello, el conjunto azteca no tiene de otra más que seguir el camino de la consistencia e imponer sus condiciones frente a una novena brasileña que, si bien logró anotar cinco carreras ante Estados Unidos en su estreno dentro del torneo, terminó exhibida y apaleada al permitir 15 anotaciones, debido a un pitcheo que no pudo contener a las grandes estrellas estadounidenses.

Hilvanar otro resultado positivo es crucial para México en sus aspiraciones, sobre todo, si se tiene en cuenta que el lunes 9 estará enfrentando a la escuadra de las barras y las estrellas. Aunque los aztecas no llegan como víctimas y sin posibilidad de vencer a Estados Unidos, claramente no son el equipo favorito para llevarse la victoria.

Este domingo 8 de marzo a las 18:00 horas, México buscará mantener el paso para afianzarse entre los primeros dos puestos de su sector y vencer a Brasil en un juego en el que Taijuan Walker será el lanzador abridor del equipo tricolor.

