La Selección Mexicana de beisbol sigue su camino en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y ahora enfrentará a Brasil en el que será su segundo juego dentro de la fase de grupos. Tras arrancar el torneo con una victoria sobre Gran Betaña, la novena tricolor querrá mantener el paso perfecto en el Grupo B y dirigirse a la siguiente ronda del torneo.

México debutó el viernes 6 de marzo en el certamen con un triunfo contundente de 8-2 frente a Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas, con un resultado que marcó un inicio histórico para el equipo nacional, ya que fue la primera vez que el representativo mexicano ganó su partido inaugural en una edición del Clásico Mundial.

Durante ese encuentro, el juego estuvo cerrado por varias entradas debido a un sólido duelo de pitcheo, pero la ofensiva mexicana despertó en momentos oportunos para quedarse con la victoria. Con ese resultado, el equipo dirigido por Benjamín Gil llega motivado para el reto ante Brasil.

¿Dónde ver EN VIVO el juego México vs Brasil del Clásico Mundial 2026?

El siguiente rival de la Selección Mexicana será Brasil, juego dentro del Grupo B que también comparte con las selecciones de Estados Unidos, Italia y Reino Unido.

El juego entre México y Brasil podrá verse EN VIVO este domingo 8 de marzo de 2026 a través de televisión abierta y de paga, además de streaming.

Fecha y hora: Domingo 8 de marzo, 12:00 horas tiempo del centro de México

Domingo 8 de marzo, 12:00 horas tiempo del centro de México Sede: Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos

Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos Transmisión (canales): Nu9ve, ESPN, ViX Premium

