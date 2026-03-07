Este domingo 8 de marzo, la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara continúa con sus festejos de aniversario en una tarde que promete adrenalina y espectacularidad. A partir de las 16:30 horas, el coso tapatío recibirá un cartel inédito denominado "Desafío de Banderilleros", donde tres jóvenes figuras medirán fuerzas ante un encierro de la legendaria ganadería de Tequisquiapan.

El cartel está compuesto por el hidrocálido Leo Valadez, el venezolano Jesús Enrique Colombo, quien regresa tras una triunfal temporada 2025 y la repetición de André Lagravere "El Galo", triunfador absoluto el año pasado en esta misma plaza. La combinación destaca por la juventud y la capacidad de los tres espadas para cubrir el segundo tercio, un aliciente que garantiza una energía especial en los tendidos.

En entrevista para EL INFORMADOR, André Lagravere "El Galo" compartió su entusiasmo por volver a la que considera su plaza favorita en México. Tras haber cortado orejas en sus dos presentaciones anteriores, el matador asume este compromiso con la responsabilidad de quien se siente "torero de la casa".

"Estar por segundo año consecutivo en la Nuevo Progreso significa muchísimo. El año pasado pude caer de pie y cortar orejas, y eso te da el orgullo positivo de querer hacerte torero de estas plazas. Estoy contando los días para partir plaza", afirmó el joven diestro.

Sobre el cartel, "El Galo" resaltó la importancia del relevo generacional: "Somos compañeros que hemos crecido juntos; es bonito encontrarnos ahora como matadores de toros. Es un cartel de tres estilos distintos y muy completos que llaman la atención del espectador por esa garantía de entrega".

El ganado de Tequisquiapan llega con el prestigio de ser una de las divisas más en forma del campo bravo mexicano. Para Lagravere, estos ejemplares representan una oportunidad artística de alto nivel: "Genéticamente dan todo sobre el papel; llevan dos años en un nivel altísimo. Son toros que dan garantías de poder crear algo como artista".

La afición tapatía, reconocida por su exigencia y cultura taurina, espera una tarde de emociones fuertes donde la seriedad del toro y la entrega de los toreros sean los protagonistas de esta Feria de Aniversario.

