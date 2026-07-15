La Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete ser un duelo épico en la cancha entre la Selección de España y la Selección de Argentina, sino que también marcará un antes y un después en la historia del entretenimiento deportivo.

De acuerdo con el medio The Times, la FIFA está planeando que el partido del próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva Jersey presente por primera vez un espectáculo de medio tiempo.

¿Por qué tendrá un medio tiempo largo?

Esta innovación sin precedentes provocará que el descanso reglamentario, que habitualmente dura 15 minutos, se extienda hasta los 30 minutos de duración.

Un elenco de superestrellas para romper la televisión

Buscando competir directamente con el gigantesco impacto mediático que genera la NFL estadounidense, la FIFA ha reclutado a un talento de primer nivel. Entre los artistas internacionales ya confirmados para apoderarse de la cancha durante el entretiempo destacan:

Shakira.

BTS.

Justin Bieber.

Madonna.

Burna Boy.

Coldplay, acompañados por el célebre director Gustavo Dudamel y el PS 22 Chorus.

Post Malone

De los 30 minutos totales que la pelota dejará de rodar, la actuación puramente musical tomará un tiempo estimado de 11 minutos. Los 19 minutos restantes serán imprescindibles para llevar a cabo el complejísimo proceso de montaje y desmontaje del escenario sobre el césped, y también otorgarán espacio a las televisoras para sus respectivos análisis del primer tiempo.

Preocupación y polémica en el ámbito deportivo

Aunque la noticia entusiasma a la audiencia global, la alteración del reglamento ha encendido las alarmas entre el gremio futbolístico, que teme por el desarrollo del juego. Diferentes medios especializados advierten que retener a los futbolistas en los vestidores durante media hora podría enfriar sus músculos drásticamente y cortar por completo el ritmo competitivo del partido.

Por ejemplo, en el entorno de "La Roja", diarios como Sport han manifestado su profunda molestia, calificando la pausa de "descanso inaudito" que rompe las normativas habituales y señalando abiertamente que este formato "no favorece a España" en absoluto.

Si sumamos este parón a las posibles pausas de hidratación por el calor, la Final de 2026 podría superar fácilmente las tres horas de transmisión en caso de requerir prórroga o tanda de penaltis. Con esta audaz apuesta comercial, el Mundial cierra su ciclo en Norteamérica abrazando con fuerza el modelo de espectáculo estadounidense.

NG