Cruz Azul traslada su partido ante Puebla al Estadio Corregidora

La inestabilidad de sedes vuelve a hacer eco en La Noria. Este miércoles 15 de julio, el Club de Futbol Cruz Azul sorprendió a su afición al anunciar de manera oficial un cambio repentino de estadio para su próximo compromiso de la Liga MX. El conjunto cementero informó que su partido en calidad de local ya no se disputará en la capital del país.

A través de un comunicado institucional difundido en su cuenta oficial de Instagram, la directiva celeste detalló que el encuentro frente al Club Puebla, correspondiente a la Jornada dos del torneo Apertura 2026, se llevará a cabo en el Estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro. El duelo está programado para disputarse el próximo martes 21 de julio.

"Informaremos sobre venta de boletos y detalles del partido en los próximos días", concluye el breve mensaje del equipo de comunicación de "La Máquina".

El reto logístico y deportivo para el plantel

Este movimiento hacia Querétaro obliga al primer equipo a salir de la Ciudad de México y tener que adaptarse a una cancha alterna apenas en la segunda fecha del certamen, lo que supone un reto deportivo indudable. Además, la afición de la capital que tenía contemplado asistir al encuentro tendrá que modificar drásticamente sus planes y organizar el traslado hacia territorio queretano si desea apoyar a su escuadra desde las gradas del Corregidora.

A la espera de que en las próximas horas se revele el costo y la mecánica oficial para la adquisición de las entradas, Cruz Azul deberá asilarse de las críticas y enfocarse plenamente en el Apertura 2026.

NG