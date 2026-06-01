El deporte mexicano tuvo uno de sus fines de semana más destacados en lo que va de 2026, gracias a las sobresalientes actuaciones de atletas nacionales que lograron importantes resultados en competencias internacionales de alto nivel. Disciplinas como atletismo, remo, natación artística y ecuestre colocaron a México en los primeros planos del deporte mundial, confirmando el gran momento que atraviesan varios de sus representantes en el inicio del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Atletismo con representación dorada

Una de las figuras más sobresalientes fue Alegna González, quien volvió a demostrar por qué es una de las principales cartas del atletismo mexicano. La chihuahuense se proclamó bicampeona de la prueba de 10 kilómetros en el Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid, una competencia categoría Gold del circuito World Athletics Race Walking Tour. Con este resultado, González reafirma su condición como una de las mejores marchistas del mundo y se perfila como una de las atletas más importantes para México en el proceso olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

También en el atletismo, Erick Portillo tuvo una actuación memorable al conquistar la medalla de oro en salto de altura durante el Irena Szewinska Memorial, cuarta parada de la temporada 2026 del World Athletics Continental Tour Gold. El mexicano registró un salto de 2.24 metros para quedarse con el primer lugar en territorio polaco, consolidándose como uno de los exponentes más competitivos de su disciplina a nivel internacional.

Remo con resultado memorable

Por su parte, Kenia Lechuga volvió a escribir una página importante en el remo mexicano al consagrarse campeona de la Copa del Mundo celebrada en Sevilla. La regiomontana dominó la prueba de LW1x al completar el recorrido con un tiempo de 07:27.73, resultado que ratifica su posición entre las mejores remeras del planeta. Lechuga continúa construyendo un camino sólido con la mirada puesta en conseguir un lugar en la máxima justa deportiva de 2028.

México, potencia en Natación Artística

Los éxitos mexicanos también llegaron desde la natación artística. Durante la Copa del Mundo celebrada en Pontevedra, España, la selección nacional consiguió una cosecha importante de preseas. Fernanda Arellano y Joana Jiménez obtuvieron la medalla de bronce en la prueba de dúo técnico femenino, mientras que Arellano, junto a Itzamary González, repitieron el tercer lugar en la modalidad de dúo libre.

Además, el equipo mexicano conquistó la medalla de plata en la prueba de equipo técnico, consolidando el crecimiento de una disciplina que se ha convertido en una de las más competitivas para el país.

Ecuestre mexicano se fortalece

En ecuestre también hubo motivos para celebrar. El equipo mexicano de salto, integrado por Carlos Hank, Patricio Pasquel, Andrés Azcárraga y Fernando Martínez, se proclamó campeón de la Copa de Naciones CSIO Piazza di Siena. La victoria permitió a México alcanzar una hazaña histórica, ya que por primera vez desde 1948 consiguió la medalla de oro en esta prestigiosa categoría internacional. El resultado cobra aún más relevancia al producirse a pocos meses del Campeonato Mundial Ecuestre que se realizará en agosto, evento que otorgará los primeros boletos olímpicos rumbo a Los Ángeles 2028.

Con la mira en Santo Domingo

El excelente momento del deporte mexicano tendrá un nuevo escenario a partir de julio con el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, primer evento multideportivo del actual ciclo olímpico. La competencia servirá como una importante plataforma para que los atletas mexicanos ratifiquen su dominio en la región y continúen acumulando experiencia de cara al gran objetivo: llegar en plenitud de condiciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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