México, a la espera: así se define el camino del Tricolor en la siguiente ronda

El Mundial de futbol ha entrado en una etapa de definiciones críticas. Tras asegurar el liderato del Grupo A con autoridad , la Selección Mexicana ya tiene marcada en rojo la fecha del 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde disputará su encuentro de dieciseisavos de final . Sin embargo, el nombre de su adversario permanece, por ahora, como una incógnita matemática que se resolverá hasta el último suspiro de la fase de grupos.

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La expansión a 48 selecciones introdujo una complejidad inédita

A diferencia de los formatos tradicionales, la expansión a 48 selecciones introdujo una complejidad inédita: la clasificación de los ocho mejores terceros lugares de entre los 12 grupos. Una vez que concluya la actividad de los sectores, la FIFA consolidará a las 12 selecciones que finalizaron en tercer puesto en una tabla general. Los criterios para filtrar a los ocho afortunados son estrictos y jerárquicos: primero se priorizan los puntos obtenidos, seguidos de la diferencia de goles y el total de anotaciones a favor. En caso de persistir la igualdad, el reglamento contempla el sistema de puntos por Fair Play (disciplina) y, finalmente, como recurso de último orden, la posición en el ranking de la FIFA.

¿Cómo se emparejará México?

La gran pregunta que rodea al entorno nacional es cómo se emparejará México con uno de estos terceros clasificados. La respuesta no reside en un sorteo, sino en un complejo cuadro de competencia diseñado por FIFA, compuesto por 495 combinaciones posibles. Este sistema, detallado en el Anexo C del reglamento, opera bajo una lógica matemática que depende de qué grupos específicos logren colocar a sus terceros lugares en la siguiente ronda. Dependiendo de si los clasificados provienen de los sectores C, E, F, H o I, el algoritmo asignará al rival del líder del Grupo A.

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Este método garantiza, por diseño operativo, que el Tricolor no se enfrentará a ningún equipo que ya haya compartido sector durante la fase de grupos, asegurando la diversidad de los cruces en la ronda de eliminación directa. El escenario está claro: la preparación no puede enfocarse en un solo nombre, sino en el análisis de una serie de perfiles potenciales. La incertidumbre se disipará minutos después de que finalicen los últimos encuentros del calendario, dejando al Estadio Ciudad de México listo para una noche que definirá si el sueño mundialista mexicano sigue vivo rumbo a los octavos de final.

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AS