Málaga vence al Almería y sella su ascenso a Primera División

El Málaga logró una victoria a domicilio por 1-2 ante el Almería y consiguió, ocho años después, el ascenso a Primera División.

Los goles de Chupe, que ya había dispuesto de dos ocasiones en la primera parte, y de Larrubia pusieron el partido cuesta arriba para el Almería. Baptistao avivó la esperanza de los locales con un tanto en el minuto 75, pero al conjunto rojiblanco le faltaron tiempo e ideas para forzar la prórroga.

El conjunto malaguista fue creciendo con el paso de los minutos hasta hacerse con el control del encuentro . Empujó al Almería hacia su propio campo y dificultó la salida de balón de los de Rubi, que apenas lograban enlazar posesiones.

Melamed sostenía buena parte de la producción ofensiva rojiblanca, mientras que Baptistao ingresó al terreno de juego para intentar cambiar el panorama. Sin embargo, en el minuto 64 llegó el golpe visitante. Una mala salida de balón de Bonini fue aprovechada por Joaquín para asistir a Chupe, que batió a Andrés Fernández y adelantó al Málaga en el marcador.

El gol obligó al Almería a asumir más riesgos y la reacción no tardó en llegar, aunque también dejó espacios atrás. En el minuto 70, Larrubia culminó una rápida acción visitante con un potente disparo que amplió la ventaja.

Rubi movió el banquillo y apostó por un planteamiento más ofensivo con las entradas de Morcillo, Luna y Thalys. El premio llegó en el minuto 75, cuando Baptistao recortó distancias tras un centro de Luna prolongado por Embarba. Los rojiblancos se volcaron al ataque hasta el final, pero ni Arribas ni Bonini encontraron el empate, en un desenlace marcado además por dos expulsiones, una por cada equipo .

SV