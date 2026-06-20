La segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 enfrentará este sábado a Uruguay y Cabo Verde en el Estadio Miami, en un partido programado para las 16:00 horas (tiempo de la CDMX) que encuentra a ambos equipos en busca de una victoria que les permita dar un paso importante rumbo a los octavos de final.

Uruguay parte como favorito

Aunque el encuentro luce disparejo en el papel, la primera fecha dejó claro que las diferencias históricas y de plantel no garantizan resultados en este Mundial. Uruguay parte como favorito para quedarse con los tres puntos y pelear el liderato del sector junto a España, pero su presentación frente a Arabia Saudita dejó varias dudas alrededor del funcionamiento del equipo de Marcelo Bielsa.

La selección celeste igualó 1-1 ante los saudíes en un encuentro en el que no logró imponer condiciones pese a contar con una plantilla integrada por jugadores de experiencia en las principales ligas de Europa. El resultado obligó a Uruguay a llegar a esta segunda fecha con la necesidad de sumar una victoria para evitar complicaciones en la recta final de la fase de grupos.

Bielsa ha construido un equipo basado en la intensidad, la presión alta y la recuperación rápida del balón. Durante las eliminatorias sudamericanas, Uruguay destacó por su capacidad para recuperar la posesión en campo rival, una característica que buscará trasladar nuevamente a la Copa del Mundo.

El mediocampo sigue siendo el principal motor de la selección uruguaya. Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur representan la base de un sistema que busca controlar el ritmo del partido desde la recuperación y la circulación del balón. En defensa, Ronald Araújo y José María Giménez aportan experiencia y liderazgo a una zaga que intentará evitar cualquier sorpresa.

Sin embargo, el rival en turno llega después de protagonizar uno de los resultados más comentados de la jornada inaugural. Cabo Verde empató 0-0 frente a España y se convirtió en una de las historias más llamativas del arranque del torneo.

Cabo Verde resistió los ataques españoles

El conjunto africano resistió los ataques españoles gracias a una actuación destacada del portero Vozinha, quien a sus 40 años se convirtió en una de las figuras del encuentro. La actuación del guardameta tuvo repercusión inmediata en redes sociales y medios internacionales, donde fue reconocido como uno de los protagonistas de la primera fecha mundialista.

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Dirigidos por Bubista, los caboverdianos han construido una selección basada en el orden defensivo y el aprovechamiento de espacios. El delantero Dailon Livramento encabeza el ataque de un equipo que ya había mostrado señales positivas antes del Mundial tras conseguir resultados importantes en sus encuentros de preparación.

La situación del Grupo H añade todavía más interés al compromiso. Tras la primera jornada, Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde suman un punto, por lo que cualquier victoria podría modificar por completo el panorama rumbo a la última fecha. Será además el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Uruguay intentará hacer valer la diferencia de nombres y experiencia internacional para conseguir su primer triunfo del torneo, mientras que Cabo Verde buscará confirmar que el empate ante España no fue casualidad y mantenerse en la pelea por una clasificación histórica a la siguiente ronda. En Miami, los sudamericanos están obligados a responder, pero enfrente tendrán a un rival que ya demostró que puede competir contra cualquier pronóstico.

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