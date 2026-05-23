Barcelona golea 4-0 al Lyon en Oslo y gana su cuarta Champions League femenina

El Barcelona dejó de lado este sábado 23 de mayo su tradicional dominio de la posesión y se reinventó con un futbol más directo para desarmar al Olympique de Lyon, máximo ganador de Europa con ocho títulos, al imponerse 4-0 y conquistar así su cuarta Champions League femenina en la final disputada en el Ullevaal Stadion de Oslo.

El equipo dirigido por Pere Romeu sufrió durante la primera mitad, en la que Cata Coll y un gol anulado a Lindsey Heaps evitaron el desastre. Sin embargo, en el complemento cambió por completo el rumbo del encuentro y, con dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo, el cuadro catalán volvió al trono continental dos años después e igualó al Eintracht Fráncfort como el segundo club más laureado en la historia del torneo.

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Una primera mitad de tensión y resistencia azulgrana

El respeto mutuo condicionó el inicio entre dos gigantes acostumbrados a este escenario: 12 finales para el Lyon y siete para el Barcelona. Las pérdidas de balón, controles largos y pases imprecisos marcaron un arranque trabado, con ambos equipos lejos de su mejor versión.

El Barcelona logró por momentos darle sentido a la circulación desde el fondo, mientras que el Lyon mostró dificultades para construir desde atrás. De esa diferencia surgió la primera ocasión azulgrana: Graham recuperó el balón en zona alta y asistió a Alexia Putellas, cuyo disparo salió débil.

El conjunto francés respondió con su principal arma: el balón parado. Bacha envió un centro preciso y Renard apareció desde atrás para rematar. Cata Coll respondió con una gran atajada, aunque el rebote terminó en la red tras el remate de Heaps. No obstante, el tanto fue invalidado por fuera de juego.

Tras el aviso, el Barcelona reaccionó de inmediato. Alexia filtró un pase elevado a la espalda de la defensa, pero Pajor no logró definir ante la salida de Endler y el balón se fue apenas desviado.

Con el paso de los minutos, el Lyon tomó el control del partido y obligó al conjunto catalán a replegarse. Alexia salvó un remate de Hegerberg, Batlle desvió un disparo peligroso de Brand y Coll volvió a aparecer para enviar al córner un tiro libre de Bacha.

Aun así, el Barcelona encontró alivio en la presión alta y las transiciones rápidas. Pajor remató al lateral de la red tras una recuperación de Serrajordi y, poco después, Graham cerró un contragolpe con un zurdazo desviado.

Pajor y Paralluelo sentencian la final

El equipo de Pere Romeu confirmó su mejoría tras el descanso. En una jugada construida a tres toques, Serrajordi recuperó el balón, Guijarro condujo y asistió a Pajor, quien definió cruzado para abrir el marcador al minuto 55.

El Barcelona elevó entonces la intensidad de su juego vertical. Una nueva transición rápida terminó con un centro raso de Brugts que encontró a Salma Paralluelo en el segundo poste. La atacante esperó la llegada de Pajor, quien empujó el balón para marcar el 2-0 al minuto 69.

El Lyon intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con una decisiva Cata Coll. La guardameta española ganó un mano a mano frente a Chawinga y sostuvo la ventaja azulgrana con una intervención clave.

Con la entrada de Aitana Bonmatí, el Barcelona recuperó el control del balón y redujo el ritmo del partido, apagando cualquier intento de reacción del conjunto francés.

Ya en el tramo final, Salma Paralluelo selló la goleada con un doblete. Primero marcó con un potente disparo a la escuadra al minuto 90 y, posteriormente, culminó un contragolpe en tiempo añadido para firmar el definitivo 4-0 y devolver la corona continental al club catalán.

Barcelona firma una actuación histórica en la Champions femenina

Con este triunfo, el Barcelona reafirmó su dominio en el futbol europeo femenino y levantó su cuarta Champions League, consolidándose entre los clubes más exitosos de la historia del torneo.

Ficha técnica final Champions League Femenina

Alineaciones Barcelona: Cata Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts (Cámara, min.85); Serrajordi (Bonmatí, min.71), Guijarro, Putellas (Nazareth, min.86); Graham (Pina, min.62), Pajor y Paralluelo.

Cata Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts (Cámara, min.85); Serrajordi (Bonmatí, min.71), Guijarro, Putellas (Nazareth, min.86); Graham (Pina, min.62), Pajor y Paralluelo. Alineaciones Olympique de Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes (Albert, min.72); Becho (Chawinga, min.66), Hegerberg (Katoto, min.66) y Brand.

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