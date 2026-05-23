Alejandro Zendejas entra en lista de convocados al Mundial 2026 de la Selección de Estados Unidos

Mauricio Pochettino ya definió la lista de 26 jugadores de la Selección de Estados Unidos para la Copa Mundial 2026, destacando la inclusión del jugador del América, Alejandro Zendejas, y Gio Reyna, así como las sorpresivas ausencias de Tanner Tessmann y Diego Luna, al menos así lo deja ver una publicación del diario The Guardian.

Entre las decisiones más destacadas del estratega argentino, según la nota de la publicación británica, se encuentra la inclusión del extremo del Club América, Alejandro Zendejas, y del mediocampista del Borussia Mönchengladbach, Gio Reyna. Por otro lado, el mediocampista defensivo del Lyon, Tanner Tessmann, y el mediocampista ofensivo del Real Salt Lake, Diego Luna, han quedado fuera de la convocatoria definitiva.

La información, obtenida por The Guardian y confirmada como auténtica por múltiples fuentes con conocimiento de las selecciones de Pochettino, revela los nombres que representarán al conjunto estadounidense en la justa mundialista. Estas elecciones, que fueron reportadas inicialmente por The Athletic, marcan el rumbo del equipo de cara al torneo que arrancará el próximo 11 de junio. Según estos medios, US Soccer (la represenación de Estados Unidos) declinó hacer comentarios sobre la lista, la cual será anunciada oficialmente el martes durante un evento transmitido por televisión a nivel nacional desde la ciudad de Nueva York.

Sorpresas en el mediocampo y el ataque estadounidense

La conformación del mediocampo ha sido uno de los puntos que más ha llamado la atención en esta convocatoria, señala The Guardian. Según la lista filtrada, el equipo de Pochettino contará únicamente con cuatro mediocampistas centrales o defensivos: Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan y Tyler Adams. Esta decisión táctica deja fuera a Tanner Tessmann, quien milita en el futbol europeo con el Lyon y no logró asegurar un lugar en la lista final de 26 jugadores.

Por su parte, la inclusión de Gio Reyna y Sebastian Berhalter resalta en la planificación del entrenador. El caso de Reyna es particularmente notable, ya que el jugador logró entrar en la convocatoria a pesar de haber disputado apenas 520 minutos con el Borussia Mönchengladbach durante la presente temporada. No obstante, el mediocampista ofensivo tuvo participación en los últimos cinco partidos de liga de su club, lo que aparentemente fue suficiente para convencer al cuerpo técnico de su utilidad para el torneo internacional.

Alejandro Zendejas asegura su lugar en el Mundial 2026

En contraste con las ausencias, la lista confirma la selección de Alejandro Zendejas. El extremo, que milita en el equipo del América de la Liga MX, logró ganarse la confianza de Mauricio Pochettino para formar parte del grupo de 26 futbolistas que buscarán trascender en el Mundial. Su inclusión refuerza las opciones ofensivas del equipo estadounidense, aportando desequilibrio por las bandas.

Las decisiones finales del cuerpo técnico reflejan una apuesta por perfiles específicos para encarar la máxima competición del futbol. Con la confirmación oficial programada para este martes en Nueva York, la Selección de Estados Unidos afina los últimos detalles antes de iniciar su participación en el torneo, dejando claro el grupo de jugadores con el que Pochettino buscará hacer historia en la Copa del Mundo.

*Con información de The Guadian

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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