Messi dice que pudo jugar con España y que se arrepiente de no haber aprendido inglés

El astro argentino Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami CF, reveló que durante su etapa en el FC Barcelona recibió acercamientos para integrarse a la Selección de España, una posibilidad que —admitió— pudo haberse concretado, aunque su intención siempre fue defender los colores de Argentina.

En una entrevista con el pódcast Miro de Atrás, el campeón del mundo explicó que, debido a que se formó futbolísticamente en Cataluña desde muy joven, existió la opción real de representar al combinado español.

“De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”, relató.

Messi, sin embargo, terminó consolidándose como referente histórico de la selección argentina, con la que conquistó la Copa del Mundo y múltiples títulos continentales, marcando una era en el futbol internacional.

Messi se arrepiente de no estudiar inglés

"Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina", añadió. En la entrevista, que tuvo gran repercusión en los medios americanos, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés.

"Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante", admitió.

Recordando a Maradona

Y consideró además que Diego Maradona "era una cosa de locos". "Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó , no lo vimos tanto, pero Diego va más allá de todo", afirmó.

"La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia", añadió.

Messi repasó además el triunfo mundialista de 2022 con Argentina y reconoció que el partido de la fase de grupos contra México fue uno de los más complicados.

" Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo, pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes. Veníamos muchos partidos sin perder, no nos podía cambiar nada el partido con Arabia. Teníamos que volver a ser nosotros. Inconscientemente la cabeza te juega: decís que venís ganando, pero si pierdes quedas afuera", aseguró.

