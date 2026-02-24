Newcastle y Leverkusen superaron sus llaves de Playoffs de Champions League contra el Qarabag y Olympiacos, respectivamente, para clasificar a los Octavos de Final.

El cuadro inglés llegó a este compromiso con la tarea hecha desde la ida en Bakú donde, sin piedad, golearon 1-6 al club azerbaiyano . Para dar un golpe de gracia, a los seis minutos de juego ya lo ganaban con otro par de goles, cortesía de Sandro Tonali y Joelinton y aunque parecía que llegaría otro vendaval de goles, las urracas no pudieron concretar más ocasiones.

Camilo Durán descontó para los jinetes al 50’, pero el consuelo les duró unos segundos, ya que de inmediato respondió Sven Botman. Cinco minutos después, Elvin Jafarguliyev puso el 3-2 definitivo y 9-3 global.

El Bayer Leverkusen también había conseguido ventaja la semana pasada en terreno helénico, pero solo de dos tantos contra el Olympiacos hechos por Patrik Schick. Con la encomienda de ir hacia adelante en busca de remontar, los griegos poco hicieron en la primera parte en Bay Arena.

El segundo tiempo, aunque con más jugadas, incluída una salvada clave del guardameta, Janis Blaswich, tampoco dio frutos a ninguna de las ofensivas que incrementaron los esfuerzos por marcar, sin éxito en ninguno de los arcos y dejando un empate sin goles que clasificó a las aspirinas.

En la llave del Newcastle, las opciones en Octavos de Final son contra el Barcelona o el Chelsea , mientras que el Bayer Leverkusen tendrá que enfrentar al Bayern Múnich o al Arsenal .

