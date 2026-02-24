Este miércoles, ocho equipos pelearán por los últimos cuatro lugares en los Octavos de Final de la UEFA Champions League . Algunos equipos acarician la supervivencia en la primera etapa de eliminación en la competencia, pero otros duelos están a un par de sustos de arrebatarle el sueño a los clubes que salieron por delante de los partidos de ida el pasado martes.

El partido más atractivo, no solo por lo que representan ambos conjuntos, sino por los antecedentes recientes, es el del Real Madrid contra el Benfica, que se enfrentarán por tercera ocasión en menos de un mes.

Los blancos salieron con ventaja mínima de Portugal, pero los ánimos están cada vez más prendidos, sobre todo con la polémica creada por Gianluca Prestianni y los comentarios que hizo sobre Vinicius, pero fue sancionado y no estará en el Bernabéu. Las Águilas ya pudieron ganarle a los merengues en la Fase de Liga con un gol memorable en los últimos segundos, pero ahora no tendrán a Mourinho en la banca para remar a contracorriente.

El vigente campeón, Paris Saint-Germain, recibe en el Parque de los Príncipes al Mónaco con el objetivo de rematarlos. La semana pasada los monegascos le soltaron un balde de agua fría a los parisinos, al ponerse en ventaja de dos goles antes de los primeros 20 minutos, pero en cuanto pisaron el acelerador, resolvieron el partido y terminaron ganando por la mínima. En la ciudad de la luz tratarán de evitar otro mal inicio, controlar el partido y dar la estocada final.

La Juventus tendrá 90 minutos para hacer una remontada épica en casa contra el Galatasaray, luego de que los turcos los golearan 5-2 en la ida. La buena noticia en el plantel bianconero es la recuperación de Kenan Yildiz y Gleison Bremer, que podrían reaparecer en este partido donde los de Luciano Spalletti deben ganar por cuatro goles si quieren avanzar en el tiempo reglamentario, pero cualquier gol de los visitantes será una losa cada vez más pesada para quitar con el paso del tiempo.

La jornada de este miércoles inicia en Italia, con el duelo entre Atalanta y Dortmund. Los germanos hicieron su parte en casa ganando 2-0, una ventaja que puede ser engañosa y deben cuidar, aprovechando cualquier oportunidad en Bérgamo para ampliarla ante la Dea, que una sola anotación puede darles nueva vida para completar la voltereta y clasificar a Octavos de Final.

Horarios de UEFA Champions League

Atalanta vs Dortmund

11:45 / Stadio di Bergamo

Real Madrid vs Benfica

14:00 / Santiago Bernabéu

PSG vs Mónaco

14:00 / Parc des Princes

Juventus vs Galatasaray

14:00 / Juventus Stadium

