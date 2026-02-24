La historia de “Cenicienta” del Bodo/Glimt en Champions League tendrá un capítulo en los Octavos de Final, luego de concretar la eliminación del Inter, actual subcampeón, con global de 2-5 (1-2 en el partido de vuelta) y dar la mayor sorpresa del torneo. El siguiente rival de los noruegos será el Manchester City o Sporting de Lisboa .

El modesto plantel noruego ganó en casa 3-1 sobre los italianos, dando el primer aviso de lo que podría ser una tragedia para los nerazzurri. Con la etiqueta de ser ampliamente superiores individual y colectivamente, los locales este martes tenían que marcar tres goles para evitar una noche desastrosa.

Los de Cristian Chivu no se cansaron de asediar el área de los amarillos, pero tampoco de fallar oportunidades; los nórdicos jamás se rindieron en sus intentos defensivos para mantener la diferencia en el marcador , protegiendo su portería con mucho orden y aún más garra.

En el segundo tiempo el Inter, cada vez con el tiempo más en contra y teniendo que hacer todo perfecto para tener posibilidades, llegó un pecado capital del central, Manuel Akanji, quien dejó el balón a merced del Bodo en la orilla del área y aunque Yann Sommer tapó el primer disparo de Kasper Hogh, el balón le quedó a Jens Hauge para abrir el marcador del partido al 58’.

Menos de 15 minutos después, en una jugada rápida por derecha, Hakon Evjen entró al área y sacó un disparo cruzado para mandarla guardar, sentenciar la eliminatoria y comenzar a vaciar San Siro. El de la honra para los italianos fue de Bastoni al 75’, tarde y sin representar más motivación para el Inter en el final del partido.

SV