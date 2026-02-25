La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles 25 de febrero que existe "confianza" en la organización de partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 y descartó problemas para los juegos programados, pese a la ola de violencia que vivió el país el domingo pasado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

"Ayer también (Gianni) Infantino, presidente de la FIFA, dijo que estamos en comunicación y que tiene confianza. Y no hay problema; al revés, hay confianza", señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Gobernante mexicana respondió así a versiones sobre posibles dudas en torno a la celebración de un próximo partido amistoso entre México y Portugal en marzo, que contará con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Sheinbaum destacó un texto en el que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Federación Portuguesa expresaron su "deseo mutuo" de que se realice el partido de preparación entre ambos combinados nacionales el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca, que albergará la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio.

"O sea, no hay ningún problema", dijo la Presidenta.

México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, torneo para el que se realizan partidos de preparación y actividades previas en distintas ciudades del país como Guadalajara.

Sheinbaum reiteró que existe comunicación con las autoridades del futbol internacional y que no hay obstáculos para la organización de los encuentros.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron apenas un día después de que Infantino afirmara tener una "confianza total en México" para la realización del Mundial 2026, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia desatada en el país.

La muerte en un operativo militar el domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación, desató una ola de violencia que despertó inquietud internacional acerca de si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

En este sentido, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, afirmó que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y que el organismo rector del futbol mundial dijo que no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF