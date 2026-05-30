A menos de dos semanas del silbatazo inicial, la portería del Tri sigue siendo el gran debate nacional. ¿Veremos a un histórico bajo los tres postes o habrá cambio generacional? Guillermo Ochoa rompió el silencio y reveló cómo visualiza el esperado debut mundialista frente a Sudáfrica.

Durante el reciente Media Day de la Selección Mexicana, el experimentado guardameta no esquivó los cuestionamientos de la prensa deportiva. Con la presión a tope y las miradas puestas en las próximas decisiones del técnico Javier Aguirre, el arquero dejó clara su postura inquebrantable sobre quién debe resguardar el arco nacional en este torneo.

El próximo 11 de junio, el mítico Estadio Azteca se vestirá de gala para recibir el primer partido del Mundial 2026. En este escenario, México se medirá ante el combinado sudafricano, un duelo que definirá el rumbo del equipo en la anhelada justa internacional y donde ganar es una obligación.

La visión de un histórico bajo los tres postes

Al ser cuestionado directamente sobre si se imagina saltando a la cancha con los guantes puestos como titular, el canterano americanista fue tajante. “Siempre, siempre”.

El actual arquero del AEL Limassol, visualiza un coloso de Santa Úrsula completamente repleto, donde la afición mexicana se convierta en un factor de peso que intimide al rival desde el primer minuto de juego.

"Yo me veo viendo un estadio lleno, una afición entregada con su equipo", comentó el portero ante los micrófonos de los medios.

Para el guardameta cinco veces mundialista, hacer pesar la localía no es un simple cliché futbolístico, sino una necesidad táctica innegable. Explicó que tener el estadio a favor es una ventaja competitiva real que el equipo debe aprovechar al máximo.

La urgencia de los tres puntos para la Selección Mexican

El objetivo principal del plantel es claro: conseguir la victoria sin importar el momento exacto del partido en que caiga el gol. "Se puede hacer sentir desde el minuto 5 o se puede necesitar en el minuto 90", reflexionó, subrayando que la paciencia y el apoyo constante serán claves para doblegar al conjunto africano.

Estas declaraciones llegan justo antes del próximo compromiso amistoso de preparación frente a la selección de Australia. Este partido servirá como el último gran termómetro para que el cuerpo técnico defina el once inicial que saltará a la cancha en la gran inauguración del torneo.

La competencia interna en la escuadra azteca está en su punto más alto, pero la vasta experiencia en múltiples Copas del Mundo juega a favor del veterano. Su liderazgo en el vestidor y su capacidad para manejar la presión mediática son elementos que el entrenador valora en esta etapa crítica.

A pesar de los intensos debates en redes sociales y programas deportivos, el jugador se mantiene enfocado en su preparación física y mental.

El sueño de inaugurar el torneo con una victoria contundente sigue siendo el motor principal que impulsa al guardameta: “Me visualizo con mis compañeros dándole un triunfo a la selección e inaugurando el mundial con tres puntos”.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO