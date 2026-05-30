Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago: dónde ver EN VIVO el amistoso antes del Mundial 2026

El sábado 30 de mayo de 2026, la selección de Corea del Sur enfrentará a Trinidad y Tobago en un partido amistoso internacional como parte de su preparación para próximos compromisos oficiales.

El encuentro se disputará en el BYU South Field, ubicado en Provo, Utah, Estados Unidos. Este partido forma parte del proceso de adaptación del conjunto surcoreano a condiciones similares a las que encontrará durante la fase de grupos de su próximo torneo internacional.

Bajo la dirección técnica de Hong Myung-bo, el equipo asiático continúa su preparación con énfasis en aspectos físicos y tácticos. Entre los factores considerados por el cuerpo técnico se encuentran las condiciones de altitud, ya que Corea del Sur disputará encuentros en Guadalajara, ciudad situada a más de mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Fecha, hora y transmisión en México

El partido entre Corea del Sur y Trinidad y Tobago está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado 30 de mayo de 2026.

La transmisión estará disponible a través de las plataformas ViX y Fox Sports. Asimismo, aplicaciones de seguimiento deportivo como 365Scores ofrecerán actualizaciones y resultados en tiempo real. La disponibilidad de la señal puede variar según el proveedor de televisión o servicio contratado.

Datos del partido:¡

Partido amistoso internacional.

Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago.

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: BYU South Field, Provo, Utah, Estados Unidos.

Preparación de Corea del Sur rumbo a Guadalajara

La selección de Corea del Sur tiene previsto establecer su campamento base en Guadalajara a partir del 5 de junio. Como parte de su preparación, el equipo disputará partidos amistosos previos, incluido este encuentro ante Trinidad y Tobago y otro compromiso frente a El Salvador.

Estos encuentros servirán al cuerpo técnico para evaluar el estado de la plantilla y definir los ajustes necesarios antes del inicio de la competencia oficial. Asimismo, permitirán continuar con la adaptación de los jugadores a las condiciones que encontrarán durante el torneo.