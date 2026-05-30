Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, una de las figuras más influyentes y polémicas en la historia reciente del futbol mexicano, falleció este sábado a los 80 años de edad en un hospital de Toluca.

Álvarez Cuevas dejó una huella importante en el deporte nacional gracias a su gestión al frente de Cruz Azul entre 1988 y 2020, además de dirigir la Cooperativa La Cruz Azul. Bajo su liderazgo, el conjunto cementero vivió etapas ganadoras, conquistando títulos de Liga MX, Copa MX y la Copa de Campeones de la Concacaf, consolidándose como uno de los clubes más competitivos y populares del país.

¿De qué delitos se le acusaba a Guillermo Álvarez?

Durante su administración, Cruz Azul fortaleció su presencia dentro y fuera de las canchas, convirtiéndose en un protagonista constante del futbol mexicano. Su figura estuvo estrechamente ligada al crecimiento institucional de la organización y al desarrollo de proyectos deportivos que marcaron una época para la afición celeste.

Sin embargo, los últimos años de su trayectoria estuvieron rodeados de controversias legales que opacaron parte de su legado. En 2020, autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿De qué murió Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul?

Tras permanecer prófugo de la justicia durante un periodo, Álvarez fue localizado y detenido por las autoridades. Desde enero de 2025 se encontraba recluido en el penal federal del Altiplano, donde enfrentaba los procesos legales correspondientes. Murió debido a problemas respiratorios.

La noticia de su fallecimiento ha generado diversas reacciones dentro del ámbito deportivo y empresarial, recordando tanto los éxitos obtenidos durante su gestión como los señalamientos que marcaron la etapa final de su vida pública.

Con su muerte concluye la historia de uno de los dirigentes más influyentes y polémicos que ha tenido el futbol mexicano en las últimas décadas.

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