El Estadio Guadalajara luce nuevo nombre: está listo para el Mundial 2026

Este sábado se marcó un momento especial para el futbol tapatío y mexicano. De manera oficial, la casa de las Chivas adoptó el nombre de Estadio Guadalajara, denominación que utilizará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con la que se declara lista para recibir la máxima fiesta del balompié internacional.

El legado de Jorge Vergara en la sede mundialista

El cambio de nombre representa mucho más que un requisito organizativo. También significa la consolidación de uno de los grandes sueños de Jorge Vergara, quien desde la concepción del inmueble imaginó un recinto capaz de albergar una Copa del Mundo. A casi dos décadas de su inauguración, el estadio finalmente se convertirá en sede mundialista, cumpliendo la visión que impulsó su construcción.

Además, la designación de Estadio Guadalajara fortalece la identidad de la ciudad como uno de los principales escaparates de México ante el mundo. Las autoridades locales han destacado que Guadalajara buscará convertirse en la sede "más mexicana" del torneo , mostrando su cultura, tradiciones, gastronomía y hospitalidad a miles de aficionados provenientes de todos los rincones del planeta.

Mientras tanto, los preparativos en el municipio de Zapopan avanzan bajo una estricta planeación logística para cumplir con los estándares establecidos por la FIFA. La conectividad urbana, la sustentabilidad y la seguridad forman parte de los principales ejes de trabajo para garantizar una experiencia de primer nivel durante la justa mundialista.

Calendario de partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

11 de junio

Corea del Sur vs República Checa | 20:00 horas

18 de junio

México vs Corea del Sur | 19:00 horas

23 de junio

Colombia vs República Democrática del Congo | 20:00 horas

26 de junio

Uruguay vs España | 18:00 horas

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