Zapopan volverá a recibir un evento internacional de clavados con la celebración de la Copa México, reconocida por la World Aquatics Diving, del 16 al 19 de julio, luego de haber sido sede también de una fecha del calendario en 2025.

La competencia se llevará a cabo en el Centro Acuático Code Metropolitano, centro nacional de entrenamiento ubicado en Zapopan, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, informó el organismo internacional en un comunicado.

De esta manera, Zapopan se suma al calendario acuático junto a ciudades como Madrid (España), Bolzano (Italia), Kuala Lumpur (Malasia), Christchurch (Nueva Zelanda) y Kowloon (Hong Kong, China).

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Autoridades reaccionan al regreso de Zapopan al calendario internacional

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, recibió la noticia con entusiasmo y señaló que el evento se alinea con la visión de fortalecer el deporte como motor de desarrollo social y proyección internacional.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos de México, Fernando Platas, celebró la designación y la calificó como "un gran día para las aspiraciones de México de albergar competiciones acuáticas, y para los competidores de todo el mundo, especialmente de las Américas".

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también expresó su entusiasmo por el evento: "Nos llena de orgullo saber que los mejores clavadistas del mundo regresarán a Jalisco el próximo julio y que el mundo confía en nuestro estado. Responderemos con competencias de alto nivel, así como con la energía, la calidez y, por supuesto, la rica herencia cultural y gastronómica que define a la gente de Jalisco. Queremos que vivan el deporte intensamente, que disfruten de nuestras ciudades y que se lleven lo mejor de nuestra gente: su cercanía y hospitalidad".

A través de un video, Fernando Ortega, Director General del Code Jalisco, no ocultó su entusiasmo al dar la noticia, destacando la colaboración institucional detrás del proyecto: "Hoy tenemos un anuncio muy importante que darles... Gracias a las gestiones de un gran equipo, entre ellos Aquatics México, Conade, Comité Olímpico y, desde luego, con el respaldo del Gobierno de Jalisco... queremos decirles que tenemos ya evento internacional de clavados".

Ortega instó al público a mantenerse informada sobre los pormenores del certamen.

Por su parte, Carlos González, Director de Deporte Competitivo de la misma institución, subrayó la relevancia de esta copa, y comparó la magnitud de este evento con la futura Copa del Mundo Zapopan 2026, augurando una participación sin precedentes en la Copa México: "Será un evento igual o un poco más grande que lo que vendría siendo la Copa del Mundo Zapopan 2026, porque justamente albergaremos más países, más competidores y tendremos un gran evento de clavados".

Zapopan, con gran tradición en clavados

Zapopan cuenta con una sólida tradición en los clavados, al servir como base de entrenamiento para varios medallistas olímpicos mexicanos, entre ellos Gabriela Agúndez, Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

En la Copa del Mundo de Clavados de 2025, el mexicano Randal Willars Valdez consiguió una histórica victoria en casa en la final de la plataforma de 10 metros masculina. Osmar Olvera Ibarra también tuvo actuaciones destacadas, y este evento le sirvió de impulso para conquistar el título mundial en el trampolín de 3 metros masculino ese mismo verano en Singapur, su segunda corona mundial tras su triunfo en el trampolín de 1 metro en Doha 2024.

Además de confirmar la Copa México en Zapopan, la Conade informó en una publicación en redes sociales que para 2027 está confirmada la Copa del Mundo de Clavados de World Aquatics en México, con sede aún por definir.

Calendario de eventos de clavados que se avecina

12-14 de junio | Madrid, España

3-5 de julio | Bolzano, Italia

16-19 de julio | Zapopan, México

30 de octubre a 1 de noviembre | Kuala Lumpur, Malasia

10-13 de diciembre | Christchurch, Nueva Zelanda

18-20 de diciembre | Kowloon, Hong Kong, China

*Con información de EFE y World Aquatics

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