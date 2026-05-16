El asfalto de la ex Villa Maicera se convertirá este domingo 17 de mayo en el escenario de la edición número 37 del Medio Maratón de Zapopan. En punto de las 06:30 horas, el sonido del disparo de salida frente a la Presidencia Municipal, sobre la avenida Hidalgo, romperá el silencio del amanecer para poner en marcha a un contingente que agotó sus inscripciones desde el pasado 9 de marzo.

Un total de ocho mil corredores se darán cita en la línea de partida con el objetivo de cubrir los 21 kilómetros de un trayecto que desafía la resistencia física a través de vialidades principales como la avenida Patria . Los atletas locales, nacionales e internacionales se encontrarán con una ruta de pendientes pronunciadas, donde el esfuerzo se medirá zancada a zancada bajo la luz del sol matutino, rodeados por el apoyo del público que se distribuye a lo largo de las aceras.

La logística del evento implicará una transformación temporal del entorno urbano. Desde la tarde del sábado, el personal técnico iniciará el montaje de vallas, arcos de meta y estaciones de hidratación. Las autoridades de movilidad ejecutarán cierres viales en el primer cuadro del centro histórico y en las intersecciones del circuito, modificando el tránsito vehicular y las rutas del transporte público hasta el mediodía del domingo, una vez que el último participante cruce la línea final.

Además del reto físico, la competencia de este año destaca por el incremento en sus incentivos económicos . El Consejo Municipal del Deporte distribuye una bolsa de premiación de un millón 500 mil pesos, superando los 920 mil pesos que se entregaron a los ganadores en la edición de 2025. Los fondos se asignarán de manera equitativa entre las ramas varonil y femenil de las categorías por edad y élite.

Con el aval de las instancias del atletismo, los competidores buscarán detener el cronómetro oficial en una jornada donde la planeación y el esfuerzo individual definirán el orden de llegada en la meta.

SV