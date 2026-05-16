El Manchester City se proclamó campeón de la FA Cup este sábado, tras vencer 1-0 al Chelsea con un gol de Antoine Semenyo en la segunda mitad, en la cuarta final consecutiva que disputan los "Sky Blues" bajo las órdenes de Josep Guardiola, y levantó su segundo trofeo de la competencia en ese lapso.

Wembley fue el escenario de lujo para la disputa por el título de una competencia igual de mítica que el inmueble y, a pesar de que el partido se disputó en Londres, las gradas repletas en la Catedral del Futbol estaban divididas en las dos tonalidades de azul que usan ambas escuadras, una buscando el segundo título de la campaña junto a la EFL Cup, y la otra intentando hacer decorosa una campaña irregular.

Las emociones tardaron en llegar al encuentro. Con la firma de Guardiola, el City se apoderó de la esférica, pero no logró superar la barrera que montó Calum McFarlane, en la que, de la línea de cuatro, se incorporaban los dos volantes para defender. Fue casi a la media hora cuando los Citizens lograron romper la defensa y Erling Haaland marcó, pero en posición adelantada.

A partir del susto, el Chelsea, que había tenido un par de contragolpes que apenas preocuparon al arquero James Trafford, consiguió salir a explorar con mayor seguridad y controlar el campo del City, aunque tampoco logró poner en mayor peligro el arco rival.

El City sentencia y levanta otro título

El segundo tiempo sostuvo la inercia del dinamismo que empezaba a hacerse presente en los últimos minutos de la primera mitad. La primera jugada del Manchester acabó en un cabezazo de Antoine Semenyo que pasó apenas por encima del travesaño; sin embargo, la suerte le sonreiría al ghanés minutos más tarde. Los dos conjuntos fueron más verticales, a la vez que se tornaron más vulnerables en defensa cuando iban a la caza del gol, y la final ya se jugaba en las dos áreas.

Al minuto 70 volvió a aparecer Semenyo, ahora con un gol de lujo para abrir el marcador. Tras una recuperación en medio campo, Rayan Cherki, que había entrado al medio tiempo, se alió con Haaland en un pase filtrado dentro del área y, con el movimiento del “Androide”, el extremo africano llegó con el remolque que el noruego leyó a la perfección para asistirlo, mientras que el ghanés, con la marca de Levi Cowell encima, resolvió con un taquito que el portero Robert Sánchez no esperaba y desató el furor en el costado de la grada pintada de azul cielo.

Los Blues no bajaron los brazos ni dieron muestras de rendirse con el marcador desfavorable; trataron de llegar a la portería, pero los errores en la última zona y en la toma de decisiones para definir las jugadas terminaron por costarles varias aproximaciones a los londinenses. Enzo Fernández envió un disparo por encima del arco y Trafford sacó un par de centros venenosos en su territorio.

X / @EmiratesFACup

Las dos copas de la temporada para el City

Con este título, el Manchester City se quedó con las dos Copas, tras haber ganado la Carabao Cup hace unas semanas; es la octava FA Cup que pondrá en sus vitrinas, empatando precisamente al Chelsea, así como al Liverpool y Tottenham, con la tercera mayor cantidad en la historia, además de que es la primera desde 2023, a la que le siguieron dos derrotas en la Final.

En cuanto a la Premier League, tendrán que apelar a un milagro y esperar un tropiezo del Arsenal para pensar en el triplete local.

El Chelsea se despide de la última oportunidad de levantar un trofeo en una temporada agridulce que cierran con McFarlane como entrenador interino, y el verano será para armar un proyecto nuevo. Antes, tendrán dos partidos más en la liga para soñar con colarse en los puestos europeos, panorama que luce complicado.

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