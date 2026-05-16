Chivas vs. Cruz Azul: quién lidera el historial antes de la vuelta de las semifinales de la Liguilla de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX vivirá este sábado uno de los encuentros más esperados de la temporada, cuando Chivas reciba a Cruz Azul en el Estadio Jalisco para definir al primer finalista del futbol mexicano. Tras el empate 2-2 en el duelo de Ida, la serie permanece completamente abierta, aunque el historial favorece ampliamente al Rebaño Sagrado.

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Será la octava ocasión en que ambas instituciones se enfrenten en una eliminatoria de Liguilla y los rojiblancos llegan con dominio histórico, luego de haber eliminado a La Máquina en cinco de las siete series previas.

Chivas domina el historial en Liguillas ante Cruz Azul

La rivalidad entre ambos clubes en Fase Final comenzó en la temporada 1971-72, cuando Cruz Azul eliminó a Guadalajara en Semifinales con marcador global de 2-1. Sin embargo, después de ese primer antecedente, la balanza comenzó a inclinarse del lado tapatío.

Uno de los capítulos más importantes ocurrió en la temporada 1986-87, cuando Chivas derrotó 4-2 global a los celestes en la Final para conquistar su noveno campeonato de Liga MX.

Años después llegó una de las series más recordadas entre ambas escuadras. En la campaña 1990-91, Guadalajara aplastó a Cruz Azul con un contundente marcador global de 8-2 en los Cuartos de Final.

El dominio rojiblanco continuó en otras eliminatorias como el Verano 1999, donde avanzó con global de 4-3; el Clausura 2003, en un dramático repechaje que terminó 5-5; y el Apertura 2006, con triunfo tapatío de 4-2 en Cuartos de Final.

La única alegría reciente para Cruz Azul llegó en el Apertura 2025, cuando consiguió avanzar con marcador global de 3-2 en una serie marcada por el penal fallado de Javier “Chicharito” Hernández.

La serie llega abierta tras el empate en la Ida

El primer capítulo de esta Semifinal dejó emociones, volteretas y errores defensivos que mantienen la tensión al máximo rumbo al encuentro definitivo.

En el duelo disputado en el Estadio Banorte, Chivas y Cruz Azul empataron 2-2. Por los celestes anotaron Carlos Rodríguez al minuto 36 y Christian Ebere de penal al 55, mientras que por el Guadalajara marcaron Santiago Sandoval al 28 y Ángel Spúlveda al 49.

El resultado dejó todo por definirse en territorio tapatío, donde ambos equipos buscarán imponer condiciones para mantener vivo el sueño del campeonato.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a la Final?

La posición en la tabla general juega un papel clave en esta fase del torneo. Chivas terminó mejor ubicado que Cruz Azul durante la Fase Regular , por lo que cualquier empate en el marcador global le dará automáticamente el pase a la Final.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito apostará por el orden defensivo, la posesión del balón y la contundencia ofensiva para aprovechar la ventaja reglamentaria.

Por el contrario, Cruz Azul está obligado a ganar el partido por cualquier marcador en el Estadio Jalisco. Un empate global dejaría eliminado al equipo cementero, ya que el criterio de desempate favorece a los rojiblancos.

Además, en esta instancia ya no existe el gol de visitante como criterio de desempate y tampoco habrá tanda de penales en caso de igualdad en el marcador global.

El partido de vuelta no se disputará en el Estadio Akron debido a que el inmueble ya fue entregado a la FIFA rumbo a la Copa Mundial de 2026, torneo en el que México será una de las sedes.

Por ello, Chivas jugará como local en el Estadio Jalisco, escenario histórico para el club y donde espera contar con el respaldo de su afición para sellar el boleto a la Gran Final del Clausura 2026.

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Mientras tanto, Cruz Azul llegará a Guadalajara con la obligación de mostrar una versión más agresiva desde los primeros minutos, buscando controlar la mitad de la cancha y generar mayor peligro ofensivo.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs Cruz Azul?

La Semifinal de vuelta entre Chivas y Cruz Azul se disputará este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, un escenario que volverá a recibir una de las rivalidades más atractivas de la Liga MX en un duelo que definirá al primer finalista del Clausura 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas y la transmisión del encuentro podrá seguirse exclusivamente a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, donde los aficionados podrán vivir todos los detalles del choque definitivo entre rojiblancos y cementeros.

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