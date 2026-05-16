Cuartos de Final de la Liga MX rompieron ESTE récord

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, celebrados el par de semanas pasadas, registraron un récord de asistencia que rompió la cifra de esta misma instancia respecto a los últimos cinco años.

En esta instancia se dieron cita Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Atlas, Pachuca y Toluca, ocho equipos con gran convocatoria en sus respectivos estadios e incluso fuera de ellos, como el caso de los llamados cuatro grandes.

¿Cuál es la cifra récord?

De acuerdo con cifras de la propia Liga BBVA MX, a lo largo de esta fase se registró una asistencia total de 317 mil 692 aficionados, siendo así la mejor entrada en los últimos cinco años; incluso, sumó un 59 por ciento más que en el Clausura 2025.

Un gran aliciente para esta marca fueron los grandes duelos que se jugaron durante los Cuartos de Final del actual certamen, como el América contra Pumas o el de Chivas frente Tigres, posiblemente los dos más atractivos de las eliminatorias.

Además, la conexión que existe entre ciertos clubes con la afición también fue fundamental para abarrotar los estadios. Un claro ejemplo son los de la UNAM, quienes al terminar primeros en la clasificación generan una gran ilusión en sus seguidores que, sin dudarlo, estuvo presente en el Estadio Banorte y en CU para firmar su pase a semifinales.

Ahora, en las semifinales del torneo vemos a Pumas medirse al Pachuca y a Cruz Azul contra las Chivas, donde la afición respondió en las gradas durante los partidos de ida de la instancia. Y lo mismo se espera para este sábado cuando el Guadalajara reciba a la Máquina en el Estadio Jalisco.

La gran Final del Clausura 2026 quedará definida mañana cuando Pumas reciba a los Tuzos en Ciudad Universitaria.

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OB