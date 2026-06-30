Mbappé establece un nuevo récord goleador en el Mundial 2026

Kylian Mbappé sigue ampliando su legado en la Copa del Mundo. El delantero francés se convirtió en el máximo goleador de la historia en partidos de eliminación directa al firmar un doblete en la victoria de Francia sobre Suecia por 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con sus dos anotaciones, el atacante alcanzó 10 goles en fases de eliminación , superando los ocho tantos que compartían los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário. El registro lo consiguió en apenas nueve encuentros, con un promedio superior a un gol por partido.

Detrás del francés aparecen figuras históricas como Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý, con siete anotaciones, mientras que jugadores como Eusébio, Gary Lineker y Roberto Baggio suman seis. Más abajo figuran nombres como Thomas Müller, Zinedine Zidane, Miroslav Klose y Lionel Messi, todos con cinco goles en rondas de eliminación.

La mayoría de los tantos de Mbappé llegaron en sus anteriores participaciones mundialistas. En Rusia 2018 marcó tres veces, incluyendo un doblete frente a Argentina y un gol en la Final contra Croacia. En Qatar 2022 añadió cinco más: dos ante Polonia y un histórico triplete frente a Argentina en la Final, aunque Francia terminó perdiendo el título en la tanda de penales.

Ante Suecia, el primer gol llegó gracias a una brillante acción individual dentro del área, donde el atacante encontró el espacio para definir tras varios recortes. Después de celebrar con su técnico, Didier Deschamps, quien recientemente atravesó el fallecimiento de su madre, Mbappé volvió a aparecer al minuto 74 para sellar el 2-0 definitivo y establecer una nueva marca histórica en los Mundiales .

SV