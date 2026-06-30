Noruega confirmó que posee una de las ofensivas más peligrosas de la Copa Mundial 2026 al imponerse 2-1 este martes 30 de junio sobre Costa de Marfil en el Estadio Dallas, resultado que le permitió avanzar a los Octavos de Final tras superar a una de las defensas más sólidas del torneo.

Aunque el conjunto africano fue superior durante amplios lapsos del encuentro y generó las oportunidades más claras, la calidad individual de Antonio Nusa y Patrick Berg, sumada al olfato goleador de Erling Haaland, terminó marcando la diferencia para que los europeos mantuvieran vivo su sueño mundialista.

Resumen del Noruega vs Costa de Marfil en el Mundial 2026

Costa de Marfil sorprendió desde el silbatazo inicial al modificar la propuesta que le había dado éxito en la fase de grupos. En lugar de priorizar el orden defensivo, los Elefantes salieron decididos a controlar el balón y atacar con mayor frecuencia, obligando a Noruega a replegarse durante buena parte del primer tiempo.

Las acciones fueron muy disputadas en el primer tercio del partido, pero los africanos transmitían una mayor sensación de peligro, aunque sin la precisión necesaria para vencer al arquero Orjan Nyland.

Uno de los jugadores más destacados fue Guéla Doué. El lateral derecho protagonizó una actuación sobresaliente al recorrer constantemente toda la banda, recuperar balones, incorporarse al ataque y colaborar defensivamente, convirtiéndose en el futbolista más desequilibrante de Costa de Marfil.

Sin embargo, eso no fue suficiente ante una selección de la categoría de Noruega. Al minuto 39, Antonio Nusa aprovechó una descolgada, encontró espacio por el sector izquierdo y sacó una excelsa definición que dejó sin posibilidades al guardameta africano para inaugurar el marcador.

El gol representó un duro golpe para Costa de Marfil, aunque no modificó el desarrollo del encuentro. Los dirigidos por Emerse Faé continuaron dominando la posesión y buscando el empate con insistencia.

La recompensa llegó al minuto 74 gracias a Amad Diallo. El atacante, que ingresó desde el banquillo, condujo el balón hasta el área rival y definió con gran categoría para colocar el 1-1, haciendo justicia al esfuerzo realizado por los africanos.

Impulsados por el empate, los Elefantes intensificaron la presión en busca de la remontada, pero apareció la figura de Nyland. El portero noruego respondió con varias intervenciones de gran nivel para evitar la caída de su portería y mantener a salvo a su equipo en los instantes que más sufría.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo extra, los Vikingos volvieron a demostrar su contundencia. Al 86’, Patrick Berg encontró abierta la línea defensiva marfileña y envió un centro preciso al corazón del área, donde Haaland apareció para empujar el balón al fondo de las redes y decretar el definitivo 2-1.

¿Cuándo juega Noruega vs Brasil en el Mundial 2026?

El reto para Noruega se intensificará en la siguiente ronda, ya que el próximo 5 de julio enfrentará a Brasil en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un duelo que pondrá a prueba el poder ofensivo europeo frente a una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial 2026.

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