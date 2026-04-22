La actividad de la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX trae consigo un encuentro cargado de emotividad y urgencia. Este miércoles 22 de abril, el Estadio El Encanto abrirá sus puertas por última vez para albergar un partido de Primera División, cuando el Mazatlán FC reciba a los Diablos Rojos del Toluca.

Con el inminente cambio de sede y transformación de la franquicia sinaloense para el próximo semestre, la directiva ha decidido regalar las entradas para que la afición viva este "último baile" en casa. Sin embargo, en el terreno de juego, los puntos en disputa son vitales para definir el rumbo de la Liguilla en esta recta final del campeonato.

X / @MazatlanFC

¿Cómo llegan Mazatlán y Toluca a la Jornada 16?

El conjunto del Mazatlán FC afronta este compromiso desde la penúltima posición (lugar 17) de la Tabla General con apenas 12 unidades. La escuadra sinaloense llega tras rescatar un empate 1-1 frente a Querétaro en la fecha pasada. Sin posibilidades de clasificar a la fase final, el único objetivo de los Cañoneros es regalarle una última victoria a su afición antes de despedirse definitivamente del puerto y cerrar su participación visitando a Tigres el próximo fin de semana.

Por su parte, el Toluca aterriza en Sinaloa con la obligación absoluta de sumar de a tres. El actual bicampeón del futbol mexicano se ubica en la quinta posición con 27 puntos, peleando palmo a palmo por asegurar un sitio en el Top 4. Los escarlatas buscan redimirse tras un doloroso descalabro ante el América en la jornada anterior, un duelo que además les costó las suspensiones de su técnico Antonio Mohamed y del atacante Helinho.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Toluca de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este histórico encuentro de la Jornada 16, el partido contará con diversas opciones de transmisión en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Miércoles 22 de abril, 19:00 horas

Miércoles 22 de abril, 19:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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