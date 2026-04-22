El Clausura 2026 de la Liga MX ya está en su penúltimo capítulo y este miércoles 22 de abril, Atlético de San Luis recibe a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera. El duelo, correspondiente a la Jornada 16 (J16), junta a dos equipos que llegan sin opciones de meterse a la Liguilla, pero con la intención de cerrar el torneo de la mejor manera posible.

Aunque ya no hay boleto en juego, el partido tiene su propia carga: ambos buscan despedirse con una victoria, darle una alegría a su gente y dejar mejores sensaciones de cara a lo que viene. En este punto del campeonato, cada minuto cuenta más por el orgullo y por lo que puede significar para el siguiente torneo que por la Tabla General en sí.

¿Cómo llegan Atlético de San Luis y Santos Laguna?

El conjunto de Atlético de San Luis se presenta ante su afición con la intención de regalarles una última victoria en casa. Ubicados en la decimoquinta posición de la clasificación con 15 unidades, los locales han tenido un semestre marcado por la irregularidad y los cambios en el banquillo. En su más reciente compromiso, cayeron por 2-0 ante los Pumas, resultado que sepultó definitivamente sus aspiraciones de colarse a la fase final del campeonato.

Por su parte, el panorama para Santos Laguna es aún más crítico. Los Guerreros arrastran uno de los peores torneos cortos de su historia, situándose en el fondo de la clasificación (lugar 18) con apenas 9 puntos y una alarmante diferencia de goles de -19. La escuadra de la Comarca Lagunera llega a este duelo tras caer por la mínima diferencia ante Atlas y sufrir una dolorosa goleada previa frente a Pachuca. Para los visitantes, este partido es vital en su intento por sumar unidades y evitar terminar el certamen en el último lugar absoluto.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Santos de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este encuentro de la penúltima fecha del Clausura 2026, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Miércoles 22 de abril, 19:00 horas

Miércoles 22 de abril, 19:00 horas Estadio: Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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