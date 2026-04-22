El cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha llegado a su punto de ebullición. Este miércoles 22 de abril, el Estadio Jalisco abre sus puertas para ser sede de uno de los compromisos más atractivos de la Jornada 16 (J16), cuando el Atlas reciba a los Tigres. Con los puestos de Liguilla en juego, ambas escuadras saltarán al terreno de juego con la obligación de sumar tres puntos vitales para no depender de nadie en la última fecha.

¿Cómo llegan Atlas y Tigres a la Jornada 16?

El conjunto rojinegro se presenta ante su afición ocupando la séptima posición de la tabla general con 22 unidades. Atlas cimentó su campaña en el orden defensivo, logrando sacar resultados apretados pero efectivos, como su reciente triunfo por la mínima diferencia en su visita a Santos Laguna. Una victoria esta noche en casa les permitiría llegar a 25 puntos, consolidando prácticamente su boleto a la "Fiesta Grande" y dejando a un rival directo contra las cuerdas.

Por su parte, los Tigres aterrizan en la capital jalisciense bajo una inmensa presión. Ubicados en el noveno escalón con 21 puntos, los felinos saben que una derrota podría comprometer seriamente sus aspiraciones de clasificación. A pesar de contar con una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano y de venir de una contundente victoria de 4-1 sobre Chivas, la irregularidad mostrada a lo largo del semestre los obliga a no especular. Para los regiomontanos, ganar en el Jalisco no es una opción, es una necesidad para superar a los Zorros en la clasificación y meterse de lleno a la pelea por el título.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Tigres de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al Estadio Jalisco, el encuentro contará con diversas opciones de transmisión en televisión abierta, de paga y plataformas digitales, garantizando que nadie se pierda este choque trascendental de la penúltima fecha del campeonato.

Fecha y hora: Miércoles 22 de abril, 19:00 horas

Miércoles 22 de abril, 19:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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