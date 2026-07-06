Se terminó el sueño para la Selección de las Barras y las Estrellas. Estados Unidos fue superado, goleado y humillado tras caer 4-1 ante Bélgica en Seattle. El equipo de Mauricio Pochettino no encontró el rumbo en el juego.

Bélgica tuvo una tarde memorable gracias a la destacada actuación de Charles De Ketelaere, quien marcó un doblete y brindó una asistencia para conseguir el boleto a los Cuartos de Final, donde se medirá con España en Los Ángeles .

Los Diablos Rojos fueron ampliamente superiores desde el silbatazo inicial. Con un futbol dinámico, presión alta y una contundencia implacable, el equipo de Rudi García convirtió cada error estadounidense en una oportunidad para golpear, dejando en evidencia a un conjunto local que nunca logró competir de tú a tú.

La primera anotación llegó apenas al minuto 9. Bélgica elaboró una gran jugada colectiva que Charles De Ketelaere definió con categoría para abrir el marcador, luego de varios avisos que ya habían puesto en aprietos a la defensa estadounidense.

Estados Unidos encontró un pequeño respiro gracias a un gol de tiro libre de Malik Tillman, que devolvió momentáneamente la esperanza a los aficionados locales. Sin embargo, la reacción fue efímera.

Antes de que el partido cambiara de rumbo, De Ketelaere apareció nuevamente para firmar su doblete y devolver la tranquilidad a Bélgica, dejando helado al anfitrión antes del descanso.

En el complemento llegó el golpe que prácticamente sentenció la eliminatoria . Matt Freese cometió un grave error en la salida y Hans Vanaken no perdonó: sacó un disparo desde larga distancia para aumentar la ventaja y convertir la equivocación del arquero en una de las postales más dolorosas para Estados Unidos.

Con un rival completamente desfondado y sin capacidad de respuesta, Bélgica cerró la exhibición. Romelu Lukaku aprovechó los espacios para marcar el 4-1 definitivo, silenciar al estadio y sellar la eliminación de un Estados Unidos que nunca estuvo a la altura de las expectativas en su propio Mundial.

Así, el conjunto de Rudi García mantiene intacto su sueño mundialista y se instala entre los ocho mejores del torneo , mientras que Estados Unidos se despide con una dolorosa goleada que quedará marcada como uno de los mayores fracasos de su historia en una Copa del Mundo.

SV