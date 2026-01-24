Donovan Carrillo brilla en Beijing y pone la mira en los Olímpicos 2026

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo ha vuelto a cautivar al mundo con una actuación sobresaliente en el Campeonato de los Cuatro Continentes. En el emblemático Capital Indoor Stadium de Beijing, el mismo escenario que lo vio hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, Carrillo demostró que su nivel sigue en ascenso tras asegurar su pase a la gran final del certamen.

Durante el programa corto, Donovan ejecutó una rutina cargada de energía y precisión técnica que le valió una calificación de 74.00 puntos. Este puntaje lo situó en la posición 14, permitiéndole avanzar con solvencia a la fase definitiva de la competencia. Para el tapatío, este evento no es solo una competencia más, sino el "último gran ensayo" y una plataforma crucial de preparación de cara al ciclo olímpico de Milano-Cortina 2026.

Carrillo ejecutó una rutina sin errores mayores, lo que le permitió mantenerse dentro del grupo de patinadores que aseguraron su pase al programa libre. La competencia reúne a atletas de Asia, América, Oceanía y África, y es considerada una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

Donovan Daniel Carrillo Suazo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, y actualmente tiene 24 años. Su camino hacia la élite no ha sido sencillo, pues gran parte de su carrera la desarrolló entrenando en pistas de centros comerciales en México, desafiando la falta de infraestructura especializada en el país.

Entre sus logros más destacados se encuentra el haber roto una sequía de 30 años sin representación mexicana en el patinaje artístico olímpico durante Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una final olímpica, terminando en el lugar 22. Además, ha sido múltiple medallista en eventos internacionales y finalista en campeonatos mundiales, consolidándose como un ícono de perseverancia para el deporte latinoamericano.

