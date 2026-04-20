La actividad de este lunes 20 de abril de 2026 tendrá encuentros en distintas ligas. Aunque la jornada es más corta en comparación con el fin de semana, presenta partidos de futbol relevantes que nadie se debe perder.

Desde el futbol femenil en México hasta duelos en Europa, el día ofrece opciones para ver en vivo distintos partidos con implicaciones importantes en sus respectivas competencias.

Con opciones en televisión y plataformas de streaming, los aficionados tendrán muchas alternativas para ver en vivo los partidos de este día. Aquí en EL INFORMADOR te dejamos la agenda completa para que consideres cuáles, dónde y a qué hora ver los duelos de futbol.

Partidos HOY lunes 20 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Juárez vs Chivas | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 20 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

US Lecce vs Fiorentina | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY lunes 20 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Deportivo vs Mirandés | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 20 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Barracas Central vs Belgrano | 12:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Banfield vs Independiente Rivadavia | 14:15 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Central Córdoba vs Platense | 14:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

San Lorenzo vs Vélez Sarsfield | 16:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Tigre vs CA Huracán | 18:45 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Gimnasia Mendoza vs Lanús | 18:45 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este lunes 20 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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