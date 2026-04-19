Los Spurs de San Antonio volvieron a la Postemporada de la NBA por primera vez desde 2019 y lo hicieron de gran forma con una contundente victoria 111-98 contra los Trail Blazers de Portland , que mostraron temple y actitud, pero no fue suficiente para resistir por 48 minutos contra los segundos sembrados del Oeste.

Los Blazers, dirigidos por el ex de los Spurs, Thiago Splitter, tuvieron buenos comienzos en cada mitad, lapsos en los que estuvieron más cerca en cuanto al marcador, que pudieron controlar las espuelas, sin embargo, con poco que perder y sin la presión como favoritos, nunca bajaron los brazos en busca de la campanada.

Una diferencia de 16 unidades en el segundo cuarto la pudieron reducir al comienzo del tercero a solo dos, pero en ese periodo, Devin Vassell fue el que se fajó en los dos costados de la cancha, con par de tapones y par de triples, arrancando de nuevo el motor texano que se descolgó en el último periodo rompiendo la barrera de los 20 de ventaja.

Victor Wembanyama, finalista a Jugador Más Valioso y Defensivo del Año, tuvo un debut en Playoffs con matices, llegando a 35 puntos, fino desde el triple con cinco de seis, pero con apenas cinco rebotes, una asistencia y cuatro pérdidas. De’Aaron Fox y Stephon Castle acompañaron con 17 puntos cada uno, Vassell sumó 15 y Luke Kornet otra decena desde la banca.

Deni Avdija, candidato a Jugador de Mayor Crecimiento, cargó con su equipo poniendo 30 puntos en el marcador con 10 tablas. Jrue Holliday, un experimentado dos veces campeón, lució con 11 asistencias, pero solo 9 unidades, mientras que Scoot Henderson anotó 18 puntos y la eficiencia colectiva ante la defensa de los Spurs fue deficiente. El segundo de la serie será este martes, aún en San Antonio .

SV