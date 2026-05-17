Chivas cae ante Cruz Azul y los memes suben en redes sociales

La noche de este sábado, Chivas se despidió del torneo tras caer ante Cruz Azul en la mítica cancha del Estadio Jalisco. Este encuentro definió al primer finalista, dejando a los tapatíos con un sabor amargo, pero con mucho humor.

Con este resultado adverso en casa, el Guadalajara perdió la oportunidad de pelear por el título del Clausura 2026. A pesar del gran esfuerzo mostrado, la estrategia no bastó para detener a una máquina imparable.

El camino de Cruz Azul hacia la gran final

Por su parte, el conjunto cementero impuso sus condiciones como visitante, demostrando por qué dominan la Liga MX. Con un futbol contundente, aseguraron su boleto a la final y desataron la locura entre sus seguidores.

Como es una hermosa costumbre en el futbol mexicano, la afición reaccionó al silbatazo final con muchísima creatividad. Las redes sociales se inundaron de risas donde todos los aficionados de Chivas eligieron reír en lugar de llorar.

Chivas cae ante Cruz Azul y los memes llueven

Las redes sociales se inundaron de imágenes cómicas que retratan la tristeza tapatía y la inmensa alegría cementera.

Buenos días fuí el único que metió lo de su jubilación a Chivas campeón? pic.twitter.com/NKGB1chWz7— Picks Tumbados (@PicksTumbados) May 17, 2026

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El ingenio de los seguidores de Cruz Azul brilló al máximo para celebrar este paso definitivo hacia el campeonato. Los chistes sobre su buen momento no se hicieron esperar en ninguna plataforma digital.

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Mientras tanto, los seguidores del Rebaño Sagrado demostraron que saben reírse de sí mismos en los momentos difíciles . Aceptar la derrota con una sonrisa es parte del espíritu que caracteriza a la afición de Guadalajara.

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Las risas que nos deja el Clausura 2026

Sin duda, el ambiente vivido tanto en las gradas del estadio como en el mundo digital fue inmejorable. El futbol regala estas alegrías y los memes documentan a la perfección nuestra pasión por este deporte.

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El ingenio del mexicano no tiene límites cuando se trata de hacer bromas tras un partido tan decisivo. Cada imagen refleja la picardía y el buen humor que nos une, sin importar los colores.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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