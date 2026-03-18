El miércoles 18 de marzo de 2026, el calendario internacional de futbol se presenta activo, con una agenda que incluye partidos de la Champions League, así como encuentros en la Concacaf Champions Cup, Liga MX y otros.Entre los partidos más destacados se encuentran los duelos de octavos de final de la Champions League, donde equipos como Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en una fase vital del torneo europeo.A nivel local, clubes mexicanos como América, Toluca y Chivas también tendrán actividad.Para que no te pierdas ningún encuentro, puedes consultar esta lista completa de juegos programados para el miércoles 18 de marzo de 2026, con horarios y canales de transmisión donde podrás verlos EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF