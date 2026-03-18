El miércoles 18 de marzo de 2026, el calendario internacional de futbol se presenta activo, con una agenda que incluye partidos de la Champions League, así como encuentros en la Concacaf Champions Cup, Liga MX y otros.

Entre los partidos más destacados se encuentran los duelos de octavos de final de la Champions League, donde equipos como Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en una fase vital del torneo europeo.

A nivel local, clubes mexicanos como América, Toluca y Chivas también tendrán actividad.

Para que no te pierdas ningún encuentro, puedes consultar esta lista completa de juegos programados para el miércoles 18 de marzo de 2026, con horarios y canales de transmisión donde podrás verlos EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 18 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Chivas vs León | 20:07 | Amazon Prime Video |

Partidos HOY miércoles 18 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Atlante | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 18 de marzo de 2026 - Champions League EN VIVO

Barcelona vs Newcastle | 11:45 | FOX One, FOX+ |

Tottenham vs Atlético de Madrid | 14:00 | FOX One, FOX |

Liverpool vs Galatasaray | 14:00 | FOX One, FOX+ |

Bayern Munich vs Atalanta | 14:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY miércoles 18 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Inter Miami CF vs Nashville SC | 17:00 | FOX One, FOX+ |

América vs Philadelphia Union | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Toluca vs San Diego FC | 21:00 | FOX One, FOX |

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | 21:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY miércoles 18 de marzo de 2026 - Europa League EN VIVO

SC Braga vs Ferencvaros | 09:30 | ESPN, Disney+ Premium |

Partidos HOY miércoles 18 de marzo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Palmeiras vs Botafogo | 16:00 | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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