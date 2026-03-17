La historia del Bodo/Glimt en su primera Champions League llegó a su final, cortesía del Sporting de Lisboa, que logró la remontada tras derrotar 5-0 a la escuadra vikinga en tiempo extra para ser el primer equipo clasificado a los cuartos de final.

Así fue el partido

Los noruegos llegaron a la vuelta en Portugal con diferencia de tres goles, pero los Leones han hecho de su estadio una fortaleza y, desde el silbatazo inicial, se escuchó el rugido del público que cumplió su papel impulsando al equipo.

Conscientes de la cuesta que debían subir, los lusitanos asediaron el área amarilla desde el comienzo y pronto el partido ya era un bombardeo de centros y constantes oportunidades por todas las vías, sin embargo, el marcador no se abría, en parte gracias al guardameta ruso, Nikita Haikin.

El Bodo se aferraba al resultado hasta que el asfixiante trabajo del Sporting los dejó sin oxígeno pasada la media hora y fue Gonçalo Inácio el que rompió el candado en la puerta nórdica con un cabezazo en un tiro de esquina, desatando el furor en el José Alvalade y aumentando la esperanza de la voltereta.

A los 15 minutos de la segunda mitad cayó el segundo cuando en un pase filtrado al colombiano, Luis Suárez, encontraron mal parada a la zaga y el cafetalero asistió a Pedro Gonçalves para el tanto que le dio aún más vida en la eliminatoria a los albiverdes, que siguieron intentando hasta que una mano de Fredrik Bjorkan fue marcada como penal. Suárez fue el encargado de convertirlo y poner el empate global que llevó el juego al tiempo extra, luego de otra cantidad de llegadas de peligro de los portugueses.

Los de Kjetil Knutsen entraron de capa caída al alargue y, a los dos minutos, Maxi Araújo consumó la remontada con un disparo de zurda en medio de la defensa visitante para vencer a Haikin y desatar la locura en Lisboa, mientras Rafael Nel puso el de la manita en el último minuto para sellar el boleto del Sporting a cuartos de final por primera vez desde 1983.

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