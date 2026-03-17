Manchester City se quedó lejos de una remontada en casa contra el Real Madrid, que ganó 1-2 (1-5 global) con una expulsión tempranera y un penal que marcaron la tendencia del partido.

El equipo de Pep se lanzó al ataque en busca de un gol rápido que les diera claridad en la eliminatoria , pero la defensa merengue pudo resistir los embistes ingleses hasta que llegó el momento clave de la noche. Bernardo Silva tocó el balón con el codo para desviar un tiro; una vez señalado en el VAR, el portugués vio la tarjeta roja y Vinícius anotó el penal a los 22 minutos.

El gol mató la ilusión de los Citizens para lograr cualquier hazaña en el terreno de juego y silenció al Etihad Stadium, del que salían más gritos de los aficionados merengues que hicieron el viaje a la ciudad algodonera. El Madrid comenzó a tener más posesión y generar más llegadas, pero Vini no tuvo la puntería afinada en el primer tiempo, al fallar un par de ocasiones claras.

Con intentos generados más por garra y orgullo que futbol, a pesar de estar condicionados con un hombre menos, cayó el empate en el marcador de la vuelta al 41’ gracias a Eerling Haaland en un centro desviado de Jeremy Doku -uno de los nombres más rescatables del compromiso de este martes-, que acabó solo por ser el de la honra.

La parte complementaria acentuó aún más la disparidad numérica y el estado anímico de ambos conjuntos . Los locales siguieron tratando de romper la pared blanca, incluso marcando un gol que no contó por fuera de lugar, aunque la mayoría de las jugadas claras venían del bando blanco.

Vinícius también había logrado marcar en otro par de ocasiones, pero tampoco subieron al marcador por posición adelantada, hasta que en los segundos finales pudo convertir su doblete, mientras Pep Guardiola era testigo desde el banquillo y con mirada inexpresiva, la debacle de su equipo.

Los españoles se llevaron la clasificación y otra buena noticia: Kylian Mbappé volvió a la acción ya recuperado de las molestias de rodilla , mas no salieron ilesos de Manchester, Thibaut Courtois fue reemplazado para el segundo tiempo por Andriy Lunin debido a aparentes problemas musculares.

SV