Marco Fabián se ilusiona con el proyecto de Milito y el futuro de Chivas

El exfutbolista de Club Deportivo Guadalajara, Marco Fabián, aseguró que el trabajo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara genera ilusión de cara al futuro , especialmente por el crecimiento que mostraron los jóvenes rojiblancos durante el torneo.

Fabián destacó que, pese a las bajas y a los jugadores que el equipo perdió durante la competencia, Chivas logró mantenerse competitivo y realizar una campaña destacada.

“Chivas, pese a todas las bajas y los jugadores que le quitaron durante el torneo, hizo una campaña fantástica. La manera en que ha trabajado Milito ilusiona mucho, sobre todo pensando en el próximo torneo y en todos estos jóvenes que vienen empujando fuerte dentro del club”, señaló.

De igual manera, habló sobre la eliminación ante Cruz Azul y reconoció el mérito del conjunto celeste , aunque dejó claro que su vínculo con Chivas pesa más que cualquier otra cosa.

“A Gabriel Milito yo creo que no hay muchas palabras para describirlo. Vi el partido de ayer y, desgraciadamente, lo digo porque también hay muchos cruzazulinos a los que les tengo mucho cariño y respeto, estaba dividido entre dos bandos. Pero, bueno, no se puede comparar toda una vida apoyando a Chivas con este casi un año espectacular que tuvo Cruz Azul. Creo que fue un partido muy equilibrado. Al final, el futbol terminó inclinándose del lado de Cruz Azul y ganó de manera justa”, comentó.

Además, el jugador surgido en Chivas resaltó el desempeño de varios futbolistas del Guadalajara, especialmente de los jóvenes que aprovecharon la oportunidad durante el torneo y comenzaron a consolidarse dentro del primer equipo.

“Hay muchos jugadores que destacaron y sería difícil mencionar a todos. Personalmente, me quedo con un Santiago Sandoval descarado, que ha crecido muchísimo; también con el Fernando ‘Oso’ González, que hoy se convirtió en un referente importante del equipo tras la salida de varios jugadores clave.

“Vimos también a Óscar Whalley, que cuando tuvo la oportunidad respondió con actuaciones increíbles en la portería. Podría hablar de todos, porque la realidad es que los jóvenes dieron mucho de qué hablar. Chivas hizo su trabajo y estoy seguro de que toda esta experiencia ayudará a que el equipo siga creciendo y podamos ver una mejor versión del Guadalajara muy pronto”, concluyó.

SV