Chivas cae en el Jalisco y Cruz Azul avanza a la Final del Clausura 2026

Cruz Azul derrotó 2-1 a Guadalajara en el estadio Jalisco y consiguió su boleto a la Final del Clausura 2026, dejando fuera a Chivas en una semifinal intensa y llena de emociones. La Máquina golpeó temprano con un gol de Jeremy Márquez, aunque el Rebaño respondió rápidamente gracias a Omar Govea para igualar el marcador en la primera mitad. A partir de ahí, el encuentro se mantuvo parejo, con oportunidades para ambos equipos y destacadas intervenciones de los porteros, especialmente de Óscar Whalley, quien evitó en varias ocasiones el segundo tanto celeste.

En la parte complementaria, Cruz Azul fue más insistente y terminó encontrando la ventaja definitiva al minuto 66 con un potente disparo de Agustín Palavecino desde fuera del área. Chivas intentó reaccionar en el cierre del partido y generó varias llegadas claras, incluyendo una oportunidad desperdiciada por Sergio Aguayo y un cabezazo de Ricardo Marín que Kevin Mier salvó de manera espectacular en tiempo agregado. Con el silbatazo final, la Máquina selló su pase a la gran final del futbol mexicano, mientras Guadalajara se despidió del torneo ante su afición en el estadio Jalisco.

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SV