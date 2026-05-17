Gana Diggi MotoGP de Catalunya en accidentada carrera

Un fallo electrónico en la KTM de Pedro Acosta propició un brutal accidente cuando lidereaba la carrera en una zona de aceleración y Alex Márquez no pudo esquivarla y, al tocarlo, su trayectoria cambió, chocando contra la barrera lateral de la pista. La Ducati Gressini se despedazó; Alex fue sacado de la pista en ambulancia, salvándose Di Giannantonio de milagro de los pedazos de la moto que volaron.

Hasta este momento, después de un escaneo en el hospital, sabemos que las lesiones sufridas por Alex no ponen en riesgo su vida; se fracturó la clavícula y una vértebra y será operado en Barcelona, al parecer él.

Domingo.

Con los pilotos nerviosos y conmocionados, se relanzó la carrera con parrilla detenida, que por cierto duró solo una recta; en la primera curva, Zarco se llevó a Viñales y Pecco terminó también en el suelo, bandera roja y otra vez ambulancia para trasladar a Zarco, afortunadamente consciente y su estado no era crítico.

Ya en la tercera salida, el desenlace definitivo volvió a ser igual de inestable, con una caída de Jorge Martín (Aprilia Racing) tras un toque en el grupo delantero y el posterior incidente de Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

En una carrera que, tras todo lo ocurrido, se había convertido en un nuevo Sprint, el ritmo comenzaba a estabilizarse mientras Acosta seguía liderando con comodidad sobre un valiente Joan Mir; Di Giannantonio ya rodaba en tercera posición tras dar caza a Bagnaia, mientras que Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) se situaba en quinto puesto. Por detrás, Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) que venía remontando como la primera Aprilia, mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), que hiciera lo que hiciera no iba a perder el liderato tras la caída de Martín, era octavo.

Diggi emergió con fuerza para imponerse

Con este inestable escenario, la carrera terminó reduciéndose a una batalla en la que Diggiantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) emergió con fuerza para imponerse sobre Joan Mir (Honda HRC Castrol) y Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Sin embargo, el '36' fue penalizado por la presión de los neumáticos, promoviendo así a Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) al tercer escalón del podio.

Ya para las últimas 5 vueltas, Di Giannantonio llegaba como un soplo de aire fresco hasta la segunda posición tras dejar atrás a Mir y dispuesto a lanzar el ataque sobre Acosta. Tras estudiarlo durante un par de vueltas, el italiano logró situarse al frente con tan solo dos giros para el final.

A falta de una curva para el final, un toque del murciano con Ogura terminó con el '37' en el suelo. Esto llevó a Pecco a ascender hasta el top 4, debido a la penalización del japonés de 3 segundos por el incidente con el 'Tiburón'.

Una sanción posterior a Mir permitió a Aldeguer ser segundo y a Bagnaia subir al podio por delante de Bezzecchi, Quartararo y Marini.

TOP 10

Las diez primeras posiciones las completaron Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Ogura, Diogo Moreira (LCR Honda) y Morbidelli. Se reanudan las actividades en 15 días en el MotoGP de Italia.

Resultados oficiales

1

49

F. Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20:06.243

25

2

54

Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

+1.466

20

3

63

F. Bagnaia

Ducati Lenovo Team

+4.320

16

4

72

M. Bezzecchi

Aprilia Racing

+4.679

13

5

20

F. Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP Team

+4.876

16

10

L. Marini

Honda HRC Castrol

+4.971

10

7

33

B. Binder

Red Bull KTM Factory Racing

+5.137

9

8

79

A. Ogura

Trackhouse MotoGP Team

+5.377

8

9

11

D. Moreira

Pro Honda LCR

+6.839

7

10

21

F. Mordibelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

+7.160

6

11

12

M. Viñales

Red Bull KTM Tech3

+10.147

5

12

47

A. Fernández

Yamaha Factory Racing

+16.245

4

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