El exfutbolista del Guadalajara y seleccionado mexicano, Marco Fabián, cuestionó la organización del futbol mexicano luego de que varios clubes pierdan jugadores en plena Liguilla debido a convocatorias de la Selección Mexicana.

Desde Europa, donde actualmente desarrolla un proyecto deportivo con el Rangers FC, el exatacante aseguró que esta es una situación que se ha repetido durante años y que debería corregirse en beneficio de los equipos .

Fabián señaló que, en otras ligas del mundo, las competencias locales concluyen antes de que los futbolistas se incorporen a sus selecciones nacionales, algo que, considera, no ocurre en México.

“Ojalá sea algo que no vuelva a repetirse. Hoy estamos en Europa y vemos cómo aquí terminan primero las ligas y competencias como la UEFA Champions League antes de cualquier otra situación. En México es distinto. Todos entendemos la importancia de la Selección y siempre hay que apoyar, pero sí resulta un poco incomprensible desde el lado de los clubes. Creo que ahí debe existir una mejor organización y reestructuración por parte de la liga”, comentó.

El exjugador rojiblanco recordó que este tipo de situaciones no son nuevas y que incluso él mismo las vivió durante su etapa como futbolista profesional. Además, aseguró que es complicado para los equipos perder a sus mejores elementos justo en la etapa definitiva de los torneos .

“Son situaciones que se vienen señalando desde hace años. Me tocó vivirlas y, seguramente, antes de mí también sucedieron cosas similares. Creo que el futbol mexicano tiene que aprender de otras ligas y tratar de acomodar mejor las fechas para que las finales coincidan de manera adecuada. No es sencillo trabajar todo un torneo para llegar a la instancia definitiva y que, en ese momento, te quiten a tus mejores jugadores”, afirmó.

Marco Fabián también habló sobre el proceso de la Selección de fútbol de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y respaldó el trabajo de Javier Aguirre, destacando la experiencia del entrenador nacional para manejar este tipo de procesos y concentraciones largas.

“Javier Aguirre tiene la experiencia necesaria para trabajar con los jugadores en esta etapa. Siempre he pensado que el futbolista debe llegar a la Selección en el mejor momento de su nivel, porque eso es lo más importante para competir en un Mundial. Por eso considero fundamental empezar a trabajar cuanto antes con el grupo, aunque también entiendo que muchos jugadores estén disputando la Liguilla y eso complique un poco las cosas. Son etapas distintas donde cada futbolista busca mostrar su mejor versión.

“Hoy la situación es así y todos estamos en el mismo barco apoyando a Javier Aguirre y al proyecto de la Selección Mexicana. Estoy seguro de que los jugadores que elija serán los indicados para representarnos en el Mundial. Además, con toda la motivación que significa jugar en nuestro país, con nuestra gente y nuestras familias cerca, creo que México tiene una gran oportunidad para trascender y hacer historia”, concluyó.

SV

