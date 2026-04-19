La Jornada 15 (J15) del Torneo Clausura 2026 entra en su etapa definitiva tras dos días de actividad que han sacudido la Tabla General. Luego de que los equipos "Grandes" de la Liga y otros que aspiran a avanzar a la Liguilla cumplieran con sus compromisos entre viernes y sábado, la actividad de este domingo llega como el filtro final para entender la configuración del final de la fase regular. Los resultados previos han dejado un panorama de alta competitividad, obligando a los protagonistas de hoy a responder con la misma intensidad si pretenden mantener sus aspiraciones de clasificación.

Partidos HOY domingo 19 de abril – Liga MX EN VIVO

A estas alturas del certamen, con el cierre de la fase regular a la vuelta de la esquina, la obtención de los tres puntos ha dejado de ser un objetivo deseable para convertirse en una necesidad matemática. Para los equipos que aún luchan por entrar a la zona de privilegio, un tropiezo en esta instancia no solo implica un retroceso en la clasificación, sino la posibilidad de ceder el control de su destino a lo que hagan terceros en las últimas dos fechas. Esta urgencia obliga a los cuerpos técnicos a abandonar posturas conservadoras y buscar planteamientos más determinantes en el último tercio de la cancha. En este escenario, la jerarquía de los futbolistas será vital para manejar los tiempos de los partidos que restan.

Para los aficionados que siguen el minuto a minuto de la Liga MX, hoy un solo partido representa la última oportunidad de la semana para ver cómo se reacomodan las piezas antes de entrar en la fase de eliminación. La cobertura en vivo a través de televisión y plataformas digitales permitirá seguir de cerca este cierre de jornada, fundamental para definir quiénes tienen los argumentos futbolísticos necesarios para pelear por el título del futbol mexicano.

Santos vs Atlas | 17:00 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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