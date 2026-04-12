César Montes, protagonista mexicano en Rusia

El defensor mexicano César Montes atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera en Europa, consolidándose como pieza clave del Lokomotiv Moscú. El zaguero volvió a hacerse presente en el marcador y, por tercer partido consecutivo, logró anotar, esta vez con un gol de gran valor que evitó la derrota de su equipo ante el Dynamo Makhachkala .

Cuando el reloj agonizaba y todo parecía indicar que el Lokomotiv se iría con las manos vacías, el conjunto moscovita se lanzó con todo al frente en busca de un tanto que les permitiera rescatar al menos un punto. La jugada decisiva nació desde los pies del brasileño Lucas Fasson, quien envió un trazo largo al área rival. En el trayecto, el balón fue peinado por Nikolay Komlichenko, dejándolo a merced de Montes.

Con gran lectura de la jugada, el mexicano se anticipó a la marca defensiva y, mostrando su instinto ofensivo, conectó el esférico para mandarlo al fondo de las redes , desatando la celebración y firmando un empate que supo a victoria para su equipo.

El gol no solo significó un punto valioso para el Lokomotiv, sino que también confirmó el extraordinario momento que vive el exjugador de Rayados de Monterrey. Montes ha demostrado una notable capacidad para sumarse al ataque y ser determinante en momentos clave, cualidad que lo ha convertido en un defensor diferente y altamente competitivo en el futbol europeo.

Con tres partidos consecutivos marcando, el “Cachorro” no solo vive una racha goleadora inusual para su posición, sino que también reafirma su crecimiento y madurez en el viejo continente. Su rendimiento lo coloca como uno de los futbolistas mexicanos más destacados en el extranjero, siendo referente de su equipo y un ejemplo del impacto que pueden tener los jugadores nacionales fuera de México.

SV