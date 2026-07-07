¿Mal el VAR? Esto dicen exárbitros sobre gol anulado a Egipto ante Argentina

La polémica arbitral en el partido entre Argentina y Egipto continúa dando de qué hablar tras la eliminación del conjunto africano en los octavos de final del Mundial 2026. La jugada más discutida del encuentro fue la anulación del que habría significado el 2-0 para los egipcios , una decisión que no solo generó molestia dentro del equipo, sino que también fue cuestionada por exárbitros mexicanos.

En el minuto 58 del encuentro, Egipto celebró el que parecía ser su segundo gol de la noche. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, el cuerpo arbitral determinó invalidar la anotación al considerar que existió una falta previa sobre Lisandro Martínez durante la acción ofensiva.

La decisión cambió por completo el rumbo del partido. Argentina terminó remontando el marcador para imponerse 3-2 y avanzar a los cuartos de final , manteniendo vivo su sueño de conquistar el bicampeonato del mundo.

Las reacciones no tardaron en aparecer y dos voces con amplia experiencia en el arbitraje coincidieron en cuestionar el fallo. Eduardo Brizio Carter publicó en X que, a su juicio, "no se cumple ninguno de los preceptos para anular el gol de Egipto por APP", en referencia a la fase de ataque revisada por el VAR.

Por su parte, Arturo Brizio Carter también expresó su desacuerdo con la determinación arbitral. El exsilbante aseguró que la acción "no reúne las condiciones para ser considerada falta de ataque", respaldando así la postura de que el tanto debió subir al marcador.

La controversia también fue compartida por futbolistas y aficionados. Al término del encuentro, el delantero egipcio Mostafa Ziko lanzó fuertes críticas hacia el arbitraje y puso en duda la imparcialidad del torneo.

"Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", declaró el atacante en la zona mixta tras la eliminación de su selección.

Mientras el debate continúa en redes sociales y entre especialistas arbitrales, la decisión del VAR permanece como una de las acciones más controvertidas de los octavos de final del Mundial 2026.

SV