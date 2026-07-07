Gobierno de Jalisco reconoce a la delegación campeona de la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recibió en Casa Jalisco a integrantes de la delegación que obtuvo el campeonato de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en un acto de reconocimiento a atletas, entrenadores, padres de familia y personal técnico que participaron en la conquista del título número 25 consecutivo para la entidad en la principal competencia del deporte amateur del país.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que el logro corresponde al esfuerzo de quienes integran la delegación y reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para mantener el respaldo al desarrollo deportivo.

“Estos triunfos son única y exclusivamente de ustedes. Los gobiernos lo que hacemos es simplemente poner las herramientas para que las cosas sucedan, pero las medallas y los campeonatos son de nuestros deportistas, de sus familias y de sus entrenadores”, señaló Lemus Navarro.

El gobernador anunció que para este año el presupuesto destinado a incentivos económicos para atletas y entrenadores pasó de 20 a 40 millones de pesos , con el objetivo de fortalecer el reconocimiento al desempeño deportivo y apoyar la preparación de quienes representan a Jalisco en competencias nacionales e internacionales.

Además, informó que continuará la inversión en infraestructura deportiva fuera del Área Metropolitana de Guadalajara para ampliar las oportunidades de desarrollo en los 125 municipios del estado. Entre los proyectos mencionó la construcción del Centro Acuático de El Grullo, la modernización de la Escuela de Remo y Canotaje en Zapotlán el Grande y el futuro Centro de Alto Rendimiento en Puerto Vallarta.

Lemus sostuvo que el deporte ha sido una política pública que ha mantenido continuidad en distintas administraciones y consideró que su impacto va más allá de la obtención de medallas .

“Veamos mucho más allá de las medallas; lo que también estamos generando son mejores seres humanos, gente buena, gente trabajadora y disciplinada”, expresó el mandatario.

En la Olimpiada Nacional CONADE 2026, Jalisco volvió a encabezar el medallero con una actuación histórica al sumar 501 medallas de oro, 320 de plata y 295 de bronce, para un total de mil 116 preseas, la cifra más alta conseguida por una delegación en la historia del certamen.

Con ese resultado, la entidad terminó por delante de Nuevo León, que obtuvo 809 medallas, y Baja California, que concluyó con 511, consolidando el dominio jalisciense en la competencia nacional.

Como parte del acto protocolario, la ciclista Ximena Alejandra Valentín Ceja, en representación de los más de 2 mil 300 atletas que integraron la delegación de 54 disciplinas, entregó un reconocimiento al gobernador por el respaldo brindado al deporte estatal.

La edición 2026 de la Olimpiada Nacional CONADE se desarrolló en sedes de Puebla, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán. Además del liderato en el medallero, Jalisco obtuvo el primer lugar en 24 disciplinas y finalizó entre los tres mejores estados del país en 39 deportes , resultados con los que extendió a 25 años consecutivos su dominio en la justa nacional.

Para saber más

Jalisco: 501 oros | 320 platas | 295 bronces | 1,116 total. Nuevo León: 280 oros | 260 platas | 269 bronces | 809 total. Baja California: 176 oros | 155 platas | 180 bronces | 511 total. Estado de México: 108 oros | 84 platas | 122 bronces | 314 total. Querétaro: 89 oros | 100 platas | 121 bronces | 310 total.

SV