Atlas vence a Tepatitlán en amistoso de pretemporada

Atlas continúa con su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este martes, el conjunto rojinegro derrotó 5-0 a Tepatitlán FC, equipo de la Liga de Expansión MX , en un partido amistoso disputado en las instalaciones de la Academia AGA, en Zapopan.

El encuentro comenzó a las 09:30 horas y se jugó en dos tiempos de 45 minutos, como parte de la recta final de la pretemporada del equipo dirigido por Diego Cocca, que busca llegar con ritmo de competencia al arranque del nuevo certamen.

Los rojinegros abrieron el marcador por conducto de Luís Esteves, quien posteriormente firmó su segundo tanto de la mañana para completar un doblete. José Martín también marcó en dos ocasiones, mientras que Jesús Serrato cerró la cuenta con el quinto gol del compromiso.

Más allá del resultado, el encuentro permitió al cuerpo técnico seguir observando variantes en distintas posiciones y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse de cara al inicio de la temporada. Atlas mantuvo el control del juego durante la mayor parte del compromiso y aprovechó sus oportunidades frente al arco rival para reflejar la diferencia en el marcador.

Este fue uno de los últimos ensayos del conjunto tapatío antes del comienzo del torneo, en una pretemporada en que el equipo ha buscado afinar aspectos tácticos y físicos mediante encuentros de preparación.

El calendario de trabajo continuará este viernes 10 de julio, cuando Atlas dispute un nuevo amistoso frente al Puebla, también en las instalaciones de la Academia AGA. Ese compromiso representará la última oportunidad para que el cuerpo técnico defina detalles de cara al debut oficial.

Una vez concluida la pretemporada, los Zorros iniciarán su participación en el Apertura 2026 el próximo viernes 17 de julio , cuando visiten al León en la primera jornada del campeonato de la Liga MX.

SV