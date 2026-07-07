Así fue como la victoria de Argentina benefició a México en el Mundial 2026

De acuerdo con un análisis publicado por el periodista deportivo Fernando Schwartz en sus redes sociales tras definirse la victoria del partido de Argentina en su partido con Egipto; aunque la Selección Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra , su desempeño a lo largo del torneo la coloca con posibilidades de finalizar como el mejor equipo entre los eliminados en esa instancia.

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A pesar del amargo sabor que dejó la eliminación en los octavos de final ante Inglaterra con un marcador de 2-3, la Selección Mexicana de Fútbol ha cerrado de manera oficial la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo celebrada fuera de territorio nacional, consolidándose en la novena posición general del torneo.

El criterio estadístico de la FIFA es contundente: el orden de los equipos eliminados en la ronda de octavos de final (puestos del 9 al 16) se define por el rendimiento matemático acumulado a lo largo del certamen. En esta contienda, México superó a todos los rivales de su misma fase al cosechar un total de 12 puntos, una cifra inalcanzable para el resto de las escuadras rezagadas, como Brasil que culminó con 10 unidades o Estados Unidos con 9.

El club de la perfección en Fase de Grupos

La base de este éxito histórico se cimentó desde la primera etapa del torneo. El conjunto tricolor firmó una Fase de Grupos perfecta al derrotar de forma consecutiva a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Lograr los 9 puntos disputados en la primera fase se convirtió en una hazaña sumamente exclusiva en este Mundial. De hecho, únicamente las potencias de Francia y Argentina consiguieron igualar el paso perfecto de México en dicha instancia, con la diferencia de que los cuadros europeos y sudamericanos sí lograron validar su boleto hacia los cuartos de final.

A los 9 puntos iniciales se sumaron las 3 unidades obtenidas tras el vibrante triunfo ante Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, sellando así las 12 unidades definitivas.

Un salto de calidad en las estadísticas

Más allá de no haber alcanzado el anhelado quinto partido, los números respaldan por completo la gestión y el desempeño del combinado nacional en la justa mundialista. Dejar atrás en la tabla general a potencias históricas y terminar el torneo con el membrete oficial del "mejor de los eliminados" marca un precedente y un parámetro numérico muy alto para las próximas generaciones del balompié mexicano.

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KR